Ein Thierhauptener leitet den Kreis

Thomas Künzel soll die Doppelfunktion von Reinhold Mießl beenden

Die Schaltzentrale des schwäbischen Fußballs sitzt künftig im Landkreis Augsburg. Genauer gesagt in Thierhaupten. Nach Schwabens neuem Bezirksvorsitzenden Dr. Christoph Kern, der Johann Wagner ( Zusamaltheim) abgelöst hat, soll nun auch der neue Vorsitzende des Kreises Augsburg aus der Gemeinde östlich des Lechs kommen. Kern hat Thomas Künzel dem Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für die Berufung zum kommissarischen Vorsitzenden vorgeschlagen. Der 50-Jährige wird damit die Nachfolge von Carola Haertel antreten, die ihr Amt zu Jahresbeginn aus privaten Gründen niedergelegt hatte.

„Der Amtsantritt von Thomas Künzel soll insbesondere im Hinblick auf die jetzige Doppelbelastung des kommissarischen Kreis-vorsitzenden Reinhold Mießl möglichst bald erfolgen, damit der sich wieder mit vollem Einsatz seiner eigentlichen Aufgabe als Kreis-Spielleiter zuwenden kann“, dankte der Bezirksvorsitzende Christoph Kern Mießl für seinen enormen Einsatz in diesen beiden wichtigen Funktionen des großen Fußball-Kreises Augsburg: „Gerade während der Zeit bis zum Saisonabbruch war er als erfahrene Stütze unerlässlich.“

Thomas Künzel, beruflich als Teamleiter bei der Deutschen Post tätig, wird sich gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als Kreisvorsitzender der organisatorischen Vorbereitung des anstehenden Kreistags widmen. Sportlich gesehen ist Künzel im Kreis Augsburg kein Unbekannter. Bei seinem Heimatverein SV Thierhaupten war er sieben Jahre lang Jugendtrainer und Jugendleiter, die JFG Unterer Lech leitete er von 2013 bis 2015 als Vorsitzender. Über die Aufgaben eines Referenten „Fit for Kids“ und als Konfliktmanager kam er zur Verbandsarbeit und legte 2015 auch die Schiedsrichterprüfung ab. Seit 2016 ist er Spielleiter im Jugendkreis Augsburg.

„Thomas Künzel bringt umfangreiche Erfahrungen in der Vereinsarbeit und in unterschiedlichen Bereichen des Fußballsports mit. Das sind ideale Voraussetzungen für dieses wichtige Funktionärsamt, das mehr denn je von einer guten Kommunikation mit den Vereinen lebt“, so der Bezirksvorsitzende Christoph Kern. (AL)