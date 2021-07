Erstes kleines Erfolgserlebnis für den SC Altenmünster

Beim Brauer-Cup, an dem erstmals auch Vereine aus dem Holzwinkel teilnehmen, gibt es keine Überraschungen

Wer auf Überraschungen beim diesjährigen Pokal der Gemeinde Altenmünster um den Brauer-Cup gerechnet hatte, der wurde enttäuscht. Nicht nur bei den Halbfinalspielen am vergangenen Freitag, sondern auch bei der gestrigen Finalrunde mit den Spielen um Rang drei und Platz eins. So konnte bei der Siegerehrung Bürgermeister Florian Mair den neu gestifteten Wanderpokal an den Kapitän des SC Altenmünster, Sebastian Kaifer, überreichen. Kaifers Teamkollegen spendeten nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Emersacker reichlich Beifall und freuten sich über das erste kleine Erfolgserlebnis für den Bezirksligisten in dieser Saison.

Halbfinale

(5:0). Von Beginn an drückte der heimische Bezirksligist auf das Tempo und ließ den Ball gekonnt durch die eigenen Reihen laufen. Fahad Barakzaie stach bis zur Pause mit zwei Treffern (5./42.) hervor, je einmal trafen für den SCA Bastian Kienle (13.), Maximilian Riendl (44.) und Dino Tuksar. Nach dem Wechsel ließ es Altenmünster etwas langsamer angehen, was Kreisliga-Absteiger Neumünster prompt nutzte und durch Pascal Schrodi zum Ehrentreffer kam (55.). Der gut aufgelegte Bastian Kienle (59.), Fahad Barakzaie (80.) und Teodorico Crudo (89.) legten jedoch drei Teffer zum deutlichen Endresultat nach.

(1:0). Nicht groß gefordert wurde Kreisliga-Aufsteiger FC Emersacker von den Gästen. FCE-Torjähger Oliver Pelikan besorgte schon nach 14 Minuten die 1:0-Führung. Emersacker blieb dominant und baute den Vorsprung durch Philipp Schuster (61.) und Peter Schußmann (71.) auf 3:0 aus. Eine Minute vor Schluss gelang Baiershofen durch Martin Wiedemann der verdiente Ehrentreffer. „Da war noch genügend Luft nach oben“, kommentierte FCE-Co-Trainer Florian Kempter das Ergebnis.

Spiel um Platz 3

(0:1). Die Verlierer vom Freitag ließen es im Ortsderby eher gemütlich angehen. Neumünster wirkte zwar optisch überlegen, die Tore erzielten jedoch die etwas abgeklärteren Baiershofener. Der in der 22. Minute eingewechselte Peter Wiedemann brachte bei seiner ersten Ballberührung die Grün-Weißen mit 1:0 in Führung, die Jonas Fritz drei Minuten nach der Pause zum 2:0-Endstand ausbaute. Die Möglichkeit zur Revance bietet sich für Neumünster am ersten Spieltag in der Kreisklasse West II, denn dann gastieren die Baiershofer zum Saisonauftaktspiel beim SSV.

Endspiel

(1:0) Im Finale begann Altenmünster flott und ging durch Nico Schuster früh in Führung (7.). Die Gastgeber drückten weiter, scheiterten aber einige Male am guten Emersackerer Torhüter Marco Fischer. Im zweiten Abschnitt konnte sich der FCE aus der Umklammerung befreien, ohne jedoch das Tor der Hausherren ernsthaft in Gefahr zu bringen. Altenmünster baute sukzessive ab, erzielte aber durch ein abseitsverdächtiges Tor von Maximilian Riendl das vorentscheidende 2:0 (74.). Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte mit einem Foulelfmeter Dino Tuskar zwei Minuten vor Schluss. (her)