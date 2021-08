Nächste Schlappe für Neusäß: Neuling Emersacker zwingt den Favoriten in die Knie

Plus Der FC Emersacker siegt bei der Heimpremiere 1:0 gegen den TSV Neusäß

Damit hatte niemand gerechnet. Nach einer guten Vorbereitung startete Bezirksligaabsteiger TSV Neusäß mit zwei Schlappen in die Kreisliga Augsburg. Beim Aufsteiger FC Emersacker unterlag das Team von Trainer Robert Walch mit 0:1. Die Partie zwischen der SpVgg Westheim und dem Kissinger SC wurde auf den 1. September verlegt.