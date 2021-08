Fußball-Landesliga

Aystetten muss in Ichenhausen für Fehler büßen

Plus Cosmos verliert die Partie beim SC Ichenhausen deutlich mit 0:3, wird dabei aber unter Wert geschlagen. Marcel Burda vermutlich schwer verletzt

Von Herbert Schmoll

Am Ende war es eine klare Angelegenheit. Zumindest was das Ergebnis betrifft. Mit 0:3 verlor der SV Cosmos Aystetten am Mittwochabend das schwäbische Landesligaderby beim SC Ichenhausen. „Der Sieg der Gastgeber war letztlich verdient“, räumte Cosmos-Coach Marco Löring ein, um aber gleich anzufügen „irgendwie war unsere Niederlage aber auch überflüssig.“ Man konnte es tatsächlich so sehen. Denn eine halbe Stunde bot der Neuling gegen die Königsblauen im Hindenburgpark eine feine Leistung und ließ selbst den einen oder anderen Fan der Hausherren verwundert mit der Zunge schnalzen.

