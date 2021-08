Fußball-Nachlese

„Das wird noch eine ganz schwierige Saison“

Plus Die Vereine beschäftigen sich derzeit nicht nur mit sportlichen Problemen sondern auch mit dem Coronavirus

Von Oliver Reiser

Das Corona-Virus beschäftigt die Fußballer nach wie vor. Gab es bereits am vergangenen Wochenende Spielabsagen, so traf es diesmal den TSV Meitingen. Dessen Bezirksliga-Partie beim TSV Nördlingen II wurde bereits am Freitag von Bezirksspielleiter Rainer Zeiser abgesetzt, weil bei der Nördlinger Mannschaft zwei positive Fälle festgestellt und die Spieler vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurden. Laut Paragraf 94 der Spielordnung muss antreten, wer 13 Spieler aufbieten kann. Um diese zu ermitteln, werden die Aufgebote der letzten drei Partien herangezogen. Dies ist in diesem Fall nicht erfolgt, wie Zeiser bestätigte: „Leider ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe die Spiele Nördlingen – Meitingen und Ecknach – Nördlingen voreilig abgesetzt. Nach genauer Prüfung habe ich den Irrtum erkannt. Leider war es dann für eine Wiederansetzung des Spiels gegen Meitingen zu spät.“ Das ursprünglich ebenfalls abgesetzte Mittwochspiel in Ecknach wurde wieder ins Programm genommen.

