TSV Gersthofen wird durchgereicht, Altenmünster beklagt Verletzte

Plus Lechstädter auf den Relegationsplatz abgesackt. SV Cosmos Aystetten schöpft neue Hoffnung. Wieder zwei Rote Karten in Foret

Upps! Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag ist der TSV Gersthofen vom komfortablen Platz neun der Landesliga Südwest um fünf Plätze auf Rang 14 abgestürzt, sieht sich plötzlich auf dem ersten Relegationsplatz wieder. „Wenn man zu Hause gegen den SC Olching nicht gewinnt, muss man damit rechnen“, ist Trainer Gerhard Hildmann ziemlich angefressen angesichts der Vorstellung seiner Schützlinge bei der 2:3-Niederlage. „Es sind immer wieder die gleichen Baustellen“, benennt er als Wurzeln des Übels eine mangelnde Zweikampfführung und -härte und das Fehlen eines verlässlichen Torjägers. „Fußball spielen allein reicht in der Landesliga nicht. Wenn wir Fußball arbeiten müssen, sind wir nicht so stark. Wir haben uns zu wenig gewehrt.“