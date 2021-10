Fußball-Nachlese

24.10.2021

TSV Meitingen erlebt die nächste Bauchlandung

Plus Für die Landesligisten TSV Gersthofen und SV Cosmos Aystetten ist die Vorrunde höchst unterschiedlich gelaufen. Lange Schatten - aber nicht überall lange Gesichter?

Von Oliver Reiser

Unglaublich, aber wahr – in der Landesliga Südwest ist die Vorrunde abgeschlossen. Für den SV Cosmos Aystetten ist sie mit der elften Niederlage zu Ende gegangen. „Keine Ahnung, was wir verbrochen haben, dass wir so ein Pech haben“, stöhnte der neuen Trainer Aleksandar Canovic nach dem 0:2 beim VfB Durach. Canovic hatte in der vergangenen Woche Marco Löring abgelöst, der sieben Jahre bei diesem Verein tätig war. Doch die Probleme sind die selben geblieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen