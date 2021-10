Fußball-Nachlese

15:10 Uhr

Von Spektakeln und Schrecksekunden

Plus Bei acht Toren und vier Elfmetern kann man schon mal den Überblick verlieren

Von Oliver Reiser

„Wir sind wieder da!“ Marco Löring, der Trainer des SV Cosmos Aystetten, ist zwar ein lockerer Typ, die Serie der Erfolglosigkeit mit sage und schreibe zehn sieglosen Spielen am Stück hat den 39-Jährigen aber doch ein wenig ins Grübeln gebracht. Am Tag nach dem 1:0-Sieg beim FV Illertissen II sei er dann doch wieder etwas entspannter gewesen. Es war nicht das beste Spiel, dass die Seinen in den letzten Wochen absolviert haben, aber es gab endlich wieder einen Dreier zu bejubeln. „Wir haben alles gegeben, gekämpft und gefightet und hatten auch das Glück auf unserer Seite, das uns zuletzt so gefehlt hat“, sagt Löring. „Wichtig war, dass wir in Führung gegangen sind.“ Yildiray Dönmez, der nach überstandenem Kreuzbandriss in den letzten Wochen immer stärker wird, war der Torschütze.

