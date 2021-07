TSV Neusäß überrascht den Bezirksligisten

Ansonsten ist für die Außenseiter in der 4. Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene Endstation.

In der vierten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene musste der A-Klassist SV Gablingen die Segel streichen. Vor 150 Zuschauer unterlag man dem Kissinger SC mit 0:4. Auch der SSV Margertshausen und der SV Ottmarshausen konnten die Bezirksligisten TSV Bobingen und FC Horgau nicht ins Straucheln bringen. Für eine Überraschung sorgte der TSV Neusäß mit einem 3:2-Sieg gegen den TSV Meitingen.

(0:2). Hoch verdient setzte sich der Kreisligist, der am Samstag das Pokalfinale 2021 bestreitet, beim A-Klassisten durch. Der Klassenunterschied war vor 150 Zuschauern deutlich erkennbar.

(2:1). Der SVO konnte gegen den Bezirksligisten lange Zeit gut mithalten. Horgau hatte ein Chancenplus, Ottmarshausen war höchst effektiv. Nach dem schnellen 0:1 durch Christian Herr (6.) drehte Marco Spengler das Spiel mit zwei Treffern zum 2:1-Pausenstand (12. und 45.). In der zweiten Halbzeit war der SVO nicht mehr so effektiv. Auch fehlte angesichts des hohen Horgauer Tempos am Ende die Kraft. So konnten Omar Samouwel (75. und 80.) sowie Philipp Mayer (90.) in der Schlussphase noch einen deutlichen Sieg für die Gäste herausschießen. (uma)

(0:5). Die 4. Runde brachte im Pokal das Aus für den SSV. Dabei sah es in den ersten 45 Minuten nach einem Debakel für die Margertshauser aus. Von Beginn an dominierte der Bezirksligist das Spiel und kam in regelmäßigen Abständen zu Treffern bis zum 0:5. Nach dem Wechsel agierte der SSV kompakter in der Abwehr und wehrte sich mit allen Kräften gegen weitere Treffer. Die Elf setzte nun ganz auf Konter, von denen Thomas Biro nach glänzender Einzelleistung zwei zum 2:5 verwandelte. Als erneut Thomas Biro in der 85. Minute einen Torwartfehler zum 3:5 nützte, keimte Hoffnung auf. Aber die cleveren Bobinger ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. (id)

(2:0). Der Bezirksliga-Absteiger ging durch Tobias Müller in Führung (21.). Dann hielt Tobias Kastenhuber einen Elfmeter. Auf Neusässer Seite konnte Lukas Siebert vom Punkt zum 2:0-Pausenstand erhöhen (44.). Nach dem Wechsel traf Siebert auch zum 3:0 (53.). Denis Buja gelang der Meitinger Anschlusstreffer und (58.) und Michael Meir verkürzte auf 3:2 (90.+4). Zu mehr reichte es für den Bezirksligisten nicht mehr, obwohl Neusäß nach einer Gelb-Roten Karte gegen Mike Fleps (84.) in Unterzahl spielen musste.

(0:2). Der TSV Balzhausen war für die Belak-Schützlinge Endstation. Von Beginn an übernahmen die Gäste das Kommando gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber. Nach einer halben Stunde sorgten Christian Schön und Johannes Keisinger für einen beruhigenden 0:2-Vorsprung. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber besser ins Spiel und hatten auch einige klare Chancen. Besser machten es die Balzhauser kurz vor Schluss. Zuerst vergab Johannes Keisinger einen Foulelfmeter und kurz darauf besorgte er den 0:3 Endstand. – Zuschauer: 70. (hka)

(3:3/2:1) nach Elfmeterschießen. Der SVEO bestätigte die gute Form der letzten Wochen und hatte in der ersten Halbzeit ein deutliches Chancenplus. Endstation war aber oft der hervorragende Felix Körber im Tor der Dillinger. Gegen den Versuch von Marco Aust in der 13. war er aber machtlos. Die technisch versierten Gäste kamen durch Alexander Kinder zum Ausgleich. Die Feldüberlegenheit nutzte Ehingen durch Michael Kottmair zur erneuten Führung (43.). Doch wiederum glichen die abgeklärten Gäste postwendend durch Kevin Wohldann aus. SVE-Neuzugang Chris Birthelmer belohnte sein engagiertes Spiel mit dem 3:2 (60.). Dillingen steckte aber nicht auf und Berat Kusami stellte durch einen sehenswerten Freistoß auf 3:3 (73.). So musste das Elfmeterschießen das gute Pokalspiel entscheiden. Hier verschossen bei der SSV zwei und beim SVEO ein Schütze. So kann sich Ehingen auf ein attraktives Los freuen. – Zuschauer: 80. (rm-)