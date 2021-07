Unwetter sorgt für frühzeitiges Spielende

Landesliga-Aufsteiger Aystetten fehlt ein Vollstrecker. Die Kreisligisten TSV Dinkelscherben und SSV Anhausen sorgen für Spektakel

Immer mehr Klubs haben nach der langen Lockdown-Pause den Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen. Während bei einigen die Rädchen noch nicht so ineinandergreifen, sind andere schon bestens in Schuss. Landesliga-Aufsteiger SV Cosmos Aystetten scheiterte beim 1:1 beim TSV Aindling an seiner mangelhaften Chancenverwertung. Der TSV Meitingen bezwang den VfR Neuburg. Für Spektakel sorgten die Kreisligisten TSV Dinkelscherben (7:2 beim FC Günzburg) und SSV Anhausen (5:6 gegen den FC Horgau). Einige Partien mussten am Sonntagabend wegen Gewitter abgebrochen werden.

(0:0). Eine Halbzeit lang spielte der Landesliga-Aufsteiger den prominent verstärkten Bezirksliga-Titelanwärter mit ansehnlichem Tempofußball an die Wand. Vor allem über die rechte Seite wurde ein Angriff nach dem anderen inszeniert. „Das gefällt mir gut“, konstatierte Vorsitzender Thomas Pflüger. Einziges Manko: Aus der Überlegenheit wurde kein Kapital geschlagen. Pascal Mader, zweimal Max Drechsler und David Djajic zielten vorbei oder scheiterten an TSV-Keeper Robin Scheurer. In der 58. Minute traf Patrick Wurm nach hervorragender Vorarbeit von Djajic zum hoch verdienten 0:1. Aystetten wirkte nach vielen Auswechslungen nicht mehr so dominant und war weiter inkonsequent im Abschluss. Das rächte sich in der 85. Minute. Bei der zweiten Aindlinger Chance nutzte Simon Knauer einen Stellungsfehler von Fabian Krug per Kopf zum 1:1. (oli)

Nach gut einer Stunde wurde die Partie wegen eines heftigen Gewitters erst unter- und dann abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:0 für den Landesliga-Aufsteiger. Ferkan Secgin und Ibrahim Neziri waren die Torschützen.

(0:2). Mit zwei frühen Treffern durch Lukas Schwarzfischer (1. und 9.) wurden die Zuser vom Nord-Bezirksligisten überrumpelt. Erst in der 70. Minute gelang Christian Wink der Anschlusstreffer.

(1:4). Trotz des Günzburger Blitzstarts durch Maximilian Lamatsch (1.) waren die Lila-Weißen spielbestimmend. Alexander Brecheisen (9.), Daniel Wiener (24.) und zweimal Thomas Kubina (29./31.) schlugen vor der Pause zu, im zweiten Spielabschnitt trugen sich Brecheisen (61.), Youngster Alexander Bäuerle (66.) und Maximilian Fürst (71.) in die Torschützenliste ein. Für den Nord-Bezirksligisten traf Florian Ferner zum zwischenzeitlichen 2:5 (62.). (ilia)

(0:1). „Es ist nicht leicht in Aislingen zu spielen“, weiß TSV-Trainer Robert Walch, der mit seinem Co-Trainer Martin Mayer erstmals zu seinem Ex-Verein zurückkehrte. „Aufgrund des engen Platzes sind wenig Räume vorhanden. Da muss man technisch sehr sauber spielen“, erkannte er in Ansätzen, welch großes Potenzial in seiner Mannschaft steckt. Julian Schmid hatte für das frühe 1:0 gesorgt (7.). Als die Gastgeber müde wurden, legten Daniel Scherer (70.), Julian Schmid (75.), Moritz Schiele (80.) und Tobias Müller (89.) nach. (tsvn-)

(1:5). Spektakel bekamen die Zuschauer im Waldstadion geboten. Zur Pause führte der Bezirksliga-Aufsteiger durch Treffer von Fabian Tögel (16., 34.), Michael Vogele (19.), und Philipp Mayer (21.) bei einem Gegentreffer von Michael Schrettle (38.) mit 1:5. Die zweite Halbzeit gewann der SSV Anhausen mit 4:1. Christian Miller (61.), Nils Schwemmer (66., 75./Elfmeter) und Martin Wenni (84.) trafen für den Kreisligisten, Markus Hefele zum zwischenzeitlichen 2:6 für die Gäste (63.). (oli)

(2:1). Die Zahnräder greifen bereits im zweiten Spiel sehr gut ineinander. Spielmacher Mateo Duvnjak brillierte und besorgte auch den 3:1-Endstand (60.). Zuvor trafen Mathias Schuster (2.) und Arthur Fichtner (19./Foulelfmeter). Die Neuzugänge Emre Yunus in der Innenverteidigung und Xhevalin Berisha sorgen für Stabilität. „Wir haben über 60 Minuten das Spiel dominiert. Hätten wir unsere Chancen genutzt, wäre der Sieg höher ausgefallen“, zeigt sich Abteilungsleiter Torsten Vrazic sehr zufrieden. Der TSV hatte gegen den Landesligisten noch weitere gute Chancen. (vra)

. Ein offener Schlagabtausch mit vielen Torszenen vor vielen Zuschauern. Zunächst konnten die beiden Torhüter Tobias Kastenhuber und Daniel Kölbl Treffer verhindern. Beim 0:1 durch Tobias Müller reklamierten die SVO-Spieler ebenso unberechtigt wie vergeblich abseits. Das 0:2 erzielte Julian Schmid per Foulelfmeter. Dann beendete ein Gewitter die Partie.

(3:0). Der erste Test des SCA ging in die Hose. Für Göggingen waren Roland Andorfer (2), Andreas Beltle und Michael Reisinger erfolgreich.

(0:0). Auf Augenhöhe begegneten sich der Kreis- und der A-Klassist. Bawan Rahim brachte die Gäste in Führung (55.), Samuel Kinader glich aus (85.).

(0:1). Den Führungstreffer durch Christoph Besser (22.) egalisierte Moritz Kratz (73.).

Mit einem torlosen Unentschieden beim Ost-Kreisligisten deutete der prominent verstärkte A-Klassist an, dass mit ihm in der kommenden Saison zu rechnen ist.

(1:2). Im Schlussspurt gelang dem SSV noch der Sieg. Stefan Kirchberger, Pascal Schrodi (2) und Dennis Zott trafen für Neumünster, Paul Fahrner, Bastian Süßmilch und Jürgen Zeller für den TSV.

(1:0). Das erste Testspiel des frisch gebackenen Kreisligisten verlief auf Augenhöhe und endete mit einer knappen Niederlage sowie einer Schrecksekunde. Mit der letzten Aktion verletzte sich Moritz Förg an der Schulter. Der entscheidende Treffer in einem Spiel ohne viele Torchancen fiel in der 20. Minute durch eine Standardsituation. (oli)

(1:2). Der Aufsteiger startet weiter durch und ließ sich auch vom zweimaligen Ausgleich nicht beirren. Neuzugang Matthias Müller (2), Philipp Scherer, Benedikt Götz, Josef Schreiber und Matthias Mödinger trafen für den SVW.

(2:0). Ein Blitzstart brachte durch Stephan Dopfer das 1:0 (4.) für den A-Klassen-Aufsteiger. Mathias Neubauer erhöhte per Elfmeter auf 2:0 (20.). Ebenfalls vom Punkt gelang den Gästen durch Florian Goldner der Endstand (87.).

(2:1). Die 2:0-Führung des Aufsteigers durch Manuel Restle (5.) und Giuseppe Carangelo (17.), drehten Moritz Kugelmann (44.), Christoph Wagemann (52. und 80.) und Johannes Micheler (76.) zum 2:4. Auf den Anschlusstreffer durch Restle (82.) antwortete Micheler mit dem Endstand (90.).

(0:0). Spielertrainer Dominik Bröll erzielte in der 62. Minute per Elfmeter das Tor des Tages.