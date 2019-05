vor 58 Min.

Fußball-Welten prallen aufeinander

Blickrichtung Kreisliga. Ohne Druck gehen Ex-Profi Dominik Reinhardt und Torjäger Reinhold Armbrust (von links) mit dem SV Thierhaupten in die Relegation. Erster Gegner ist am Donnerstag Suryoye Augsburg.

Dorfverein SV Thierhaupten trifft auf den Stadtklub Suryoye Augsburg

Acht Vereine bewerben sich ab dem heutigen Mittwoch um einen Platz in den beiden Kreisligen Augsburg und Ost. Darunter auch der SV Thierhaupten. Der Vizemeister der Kreisklasse Nordwest trifft dabei in der ersten Runde auf den Tabellen-13. der Kreisliga Augsburg, den Suryoye Kultur- und Sportverein. Gespielt wird am Donnerstag um 15 Uhr in Gebenhofen.

Während Suryoye erst am letzten Spieltag nach einer 1:2-Niederlage gegen den TSV Zusmarshausen auf dem Relegationsrang gelandet ist, hat der SV Thierhaupten eine tolle Saison hinter sich, war am siebten Spieltag sogar Spitzenreiter und steht seit dem achten Durchgang permanent auf Rang zwei. „Das war eine Super-Saison, da kommt auch kein Kratzer dran, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen sollten“, sagt Spielertrainer Reinhold Armbrust. „Wir hatten keinen Druck, wollten wieder Stabilität und Spaß rein bringen. Das ist gelungen. Deshalb gehen wir die Relegation entspannt an. der Druck liegt bei Suryoye.“

Eine Relegation, in der drei Siege zum Aufstieg nötig sind, sei ziemlich happig. „Gerade mit unserem Kader, in dem viele schon über 30 sind“, denkt Armbrust an sich (34), seinen Trainer-Partner Simon Forster (34) sowie Daniel Huber (35), Johannes Herb (32), Mario Schulz (31) oder Christian Gams (30).

Zur Garde der „Oldies“ zählt auch Dominik Reinhardt (34). Der ehemalige FCA- und Club-Abwehrspieler hat 114 Bundesliga und 49 Spiele in der 2. Liga auf dem Buckel. Er lebt inzwischen in Thierhaupten und hat immer noch Spaß an seinem Hobby. In 22 Spielen hat Reinhardt acht Treffer erzielt. Übertroffen wurde er nur von Reinhold Armbrust. Der kickende Coach hat in dieser Saison 30 Einschüsse zu verzeichnen, ist damit zweitbester Scorer der Liga. „Ich bin selber überrascht“, lacht er, „und das in diesem hohen Alter.“

Suryoye, das ist nicht ein Vereinsname wie Eintracht, Fortuna oder FC, sondern der Oberbegriff für verschiedene Volksgruppen. Dazu gehören Aramärer, Assyrer und Chaldäer, sowie Maroniten und Melkiten, die sich aber eher als Araber sehen. Der Großteil hat aber die deutsche Staatsbürgerschaft und als Deutsche mit aramäischen Wurzeln sieht man sich auch. Im Verein wird auch die eigene Kultur gepflegt. „Es gibt es eine Musik- und Trachtengruppe sowie einen Kinderchor“, lässt Fußball-Abteilungsleiter Johannes Özdemir wissen.

Die Augsburger haben innerhalb von nur drei Jahren den Sprung von der A-Klasse in die Kreisliga geschafft. Nachdem der Aufstieg in der Saison 2016/17 verpasst wurde, wurde 2017/18 mit dem neuen Trainer Rasit Ciftcibasi souverän der Meistertitel in der Kreisklasse Mitte errungen. Mit Ayhan Kara-Idris, Raif Kurt oder Abdullah Bastürk haben einige Kicker eine Ausbildung beim FCA genossen. Ivan Ristovski ist ein Ex-Profi, der schon bei Tennis Borussia Berlin gespielt hat. Jüngster Neuzugang ist Michael Felder, der mit Cosmos Aystetten in die Landesliga aufgestiegen ist und bis zur Winterpause für die Sportfreunde Friedberg gespielt hat. (oli)

Info Der Sieger dieses Spieles spielt am 4. Juni gegen den Sieger der Partie SV Klingsmoos – DJK Lechhausen. Der Verlierer ist raus.

