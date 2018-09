21:54 Uhr

Ein frühes Eigentor bringt Spitzenreiter SV Nordendorf auf die Verliererstraße. Der VfL Westendorf geht auf Kurs Wiederaufstieg

Von Oliver Reiser

Liebend gerne hätte der SV Nordendorf seine prominenten Gäste Kevin Danso und Marco Richter vom Bundesligisten FC Augsburg, die am heutigen Abend ab 19 Uhr zum FCA-Stammtisch, der in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung veranstaltet wird, erwartet werden, als Tabellenführer begrüßt. Doch Fußball ist kein Wunschkonzert. Der VfL Westendorf brachte dem SVN im Nordduell der Fußball-A-Klasse Nordwest mit 3:0 die erste Saisonniederlage bei und stürzte die Schützlinge von Trainer Franz Schmalz von der Tabellenspitze.

Beide Mannschaften hatten sich zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert und gingen ziemlich nervös in dieses Derby. Ganz besonders fiel das bei den Nordendorfern auf. So fabrizierte Martin Schönberger schon nach wenigen Sekunden ein blitzsauberes Eigentor. Nach einer weiteren gefährlichen Ecke von Fabian Schmidt hätten Peter Maag und Andreas Behringer fast das nächste Ei ins eigene Netz gesetzt.

Die einzigen Chancen für die Gäste hatten Christian Birthelmer, der mit einem Freistoß ebenso an Henning Endruweit scheiterte (16.), wie Thomas Chirila kurz vor der Pause.

Dass die Nordendorfer ohne ihre beiden Torjäger Aleksandar Jovicic, der schon die ganze Saison aufgrund einer Krankheit nicht mitwirken kann, und Tobias Hammerl, der gestern aus privaten Gründen fehlte, auskommen musste, wollte Trainer Franz Schmalz nicht als Ausrede gelten lassen: „Wir haben schön öfters einige ersetzt.“

Rainer Behringer hatte sich ein Unentschieden gewünscht. Als Trainer der JFG Lech-Schmuttertal hatte er nämlich die A-Jugend trainiert, von denen sich einige nun auf dem grünen Rasen gegenüber standen. Doch Fußball ist kein Wunschkonzert. Auch den Beginn der zweiten Halbzeit verschliefen die Gäste. SVN-Keeper Martin Eding konnte zunächst noch zweimal gegen Mario Liess und der eingewechselte Philipp Kreisel gegen Fabian Schmidt retten, doch in der 68. Minute war es soweit: Florian Bobinger schloss einen Konter zum 2:0 ab, nachdem Peter Maag unmittelbar zuvor mit einem Freistoß nur das hintere Torgestänge getroffen hatte.

Nordendorf agierte weiterhin offensiv aber ohne das nötige Spielglück. Nach einem Freistoß von Martin Greif monierte man vergeblich ein Handspiel (74.). Einen weiteren ruhenden Ball des Ex-Aystetters parierte Endruweit (79.). Nach Christian Birthelmer musste nun auch noch Martin Schönberger verletzt ausscheiden. Gegen die völlig aufgelöste Gästeabwehr sorgte Sebastian Schnell nach Flanke von Fabian Schmidt mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung (83.). „Jetzt sind wir wieder vorne mit dabei“, freute sich Trainer Herwig Storzer, dass das Ziel Wiederaufstieg, das man ganz offensiv angeht, wieder in greifbare Nähe gerückt ist. Nordendorf hätte an diesem Tag noch eine Stunde spielen können. Bezeichnend dafür die Szene in der 90. Minute, als Thomas Chirila erst an Endruweit scheiterte und dann den Abpraller vorbei schoss.

VfL Westendorf: Endruweit – Weber, Schuster, Büchele – Kirn (46. Reißner), Liess – Bissinger, Fernandez, Schmidt – Schnell (84. Fries), Bobinger.

SV Nordendorf: Eding – Schönberger (60. Kreisel), Hauser, Gihl, Maag – Birthelmer (36. Greif), Lindenmayer, Behringer – Lauster, Chirila, Zeitz (85. Mihm).

Tore: 1:0 Schönberger (1./Eigentor), 2:0 Bobinger (68.), 3:0 Schnell (84.). – Schiedsrichter: Fatih Darici. – Zuschauer: 150.

