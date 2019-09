00:03 Uhr

Geduld, Disziplin und Training

Meitinger bestehen Prüfung zum 3. Dan

,,Es wird nichts geschenkt, nur mit Geduld, Disziplin und hartem Training erreicht man etwas!“ Unter diesem Motto haben sich acht Taekwondo Sportler der Kampfsportgemeinschaft Kocaman einer Schwarzgurt-(Dan-)Prüfung erfolgreich unterzogen. Die Prüfung zum 4. Dan im Taekwondo schaffte Stefan Egner vom TSV Rain am Lech. Den 3. Dan Felix Raab. Die in der Kampfsportschule Meitingen trainierenden Ingrid Hartwich und Robert Dufner schafften die Prüfung zum 3. Dan. Doris Burkhard-Berezov, Marie Luise Roß, Hamza Öztürkmen und Azra Öztürkmen legten die Prüfung zum 2. Dan in Taekwondo.

In einer vierstündigen Prüfung mussten die Prüflinge im Trainigsraum von VitaFit Formen (Hyongs) laufen, kontrollierte Übungen am Partner (Einsteppsparing) vorzeigen, sich bei Selbstverteidigung gegen mehrere Angreifer verteidigen, Freikampf gegen einen und mehrere Gegner kämpfen und Bruchtests mit Hand, Fuß und im Sprung zeigen. Für den 2. Dan waren vier und für den 3. Dan fünf Bretter mit den jeweiligen Techniken kaputt zu schlagen. Der Bruchtest zeigt, ob die Technik richtig ausgeführt wird.

Für die Prüfung zum 2. Dan haben die Sportler zwei Jahre, für den 3. Dan drei und für den 4. Dan eine Vorbereitungszeit von vier Jahren gehabt. Alle Prüflinge sind auch Träger des Schwarzgurts in System Allkampf-Jitsu (Selbstverteidigung). Die Prüfer Ali N. Kocaman (8. Dan Taekwondo), Mohammad Hafiz R. (4. Dan) und Recep Mumcu (3. Dan) waren mit den Leistungen sehr zufrieden. (ak-)

sind Dienstag 17 bis 18.30 Uhr und Samstag 18 bis 19.30 Uhr im VitaFit Meitingen. Auskünfte bei Ali Kocaman, Telefon 0162/6335088.

Themen Folgen