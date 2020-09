vor 19 Min.

Geduldsspiel wird in letzter Minute belohnt

Spitzenreiter TSV Gersthofen setzt sich in Günzburg durch

Der TSV Gersthofen hat die Tabellenspitzen in der Fußball-Bezirksliga Nord mit einem 3:2-Sieg beim FC Günzburg verteidigt. Der Siegtreffer fiel dabei in der 89. Minute durch Youngster Ibrahim Neziri und löste bei den Gastgebern Empörung aus. Sie hatten bei der Vorbereitung durch Manuel Lippe ein Foul gesehen. „Das war ein ganz normaler Zweikampf, in dem unser Spieler einfach körperlich stärker war“, beurteilte Klaus Assum die Szene. „Es war der verdiente Lohn für die zahlreichen Chancen, die wir verballert haben“, konstatierte Trainer Florian Fischer, „alles andere als ein Sieg wäre nicht gerecht gewesen“.

Der Gersthofer Abteilungsleiter hatte ein gutes und temporeiches Spiel gesehen, das verbissen und auch mit einigen Nickeligkeiten geführt wurde. Schmerzhaft musste das Youngster Manuel Rosner spüren, der gleich drei Mal rustikal gefoult wurde, ohne das der Unparteiische eine Reaktion zeigte.

Auf die frühe Gästeführung, erzielt von Ferkan Secgin (9.), folgte der Ausgleich durch Benjamin Wahl (20.), den Manuel Lippe unmittelbar nach dem Anstoß mit dem 1:2 beantwortete. Schmerzhaft endete das Spiel für Michael Göttler, der nach 29 Minuten verletzt ausscheiden musste. Die Günzburger Gastgeber, die offensiv mitspielten und hoch anliefen, kamen noch vor dem Seitenwechsel zum erneuten Ausgleich durch Barbaro Casamayer-Bell (41.). „Bei beiden Gegentoren haben wir es dem Gegner leicht gemacht. Da hätte man besser verteidigen können“, ärgerte sich Fischer.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der TSV Gersthofen mehr Spielanteile. Ein Treffer wollte allerdings zunächst nicht fallen. Manuel Lippe traf nur die Latte, Sebastian Lux scheiterte am Pfosten. Ein reguläres Tor von Ferkan Secgin wurde vom Schiedsrichter wegen abseits nicht anerkannt. „Ein Geduldsspiel“, so Klaus Assum, der froh war, dass es kurz vor Schluss dann doch soweit war und Neziri zum Siegtreffer einnetzen konnte. So ist die Revanche für das Hinspiel, als der FCG die schlechteste Saisonleistung des TSV mit einem 0:2 bestrafte, gelungen. (oli)

FC Günzburg: Kuchenbaur – Megyes (77. Bader), Hepp, Casamayor-Bell (91. Nerdinger), Deibler, Nolde, Bandlow, Fuchs (91. Kelmendi), Wachs, Wahl, Lamatsch.

TSV Gersthofen: Engelleiter – Ciritci, Durner, Rosner (66. Lux), Wagemann, Yavuz, Yavuz, Lippe, Göttler (29. Atay/66. Anzano), Baumeister (57. Neziri), Secgin.

Tore: 0:1 Secgin (9.), 1:1 Wahl (20.), 1:2 Lippe (21.), 2:2 Casamayor-Bell (41.), 2:3 Neziri (89.). – Schiedsrichter: Fickler. – Zuschauer: 60.

