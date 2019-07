vor 21 Min.

Gelungene Generalproben

Auerbacher starten bei bayerischen Meisterschaften in Augsburg

Das Rosenaustadion in Augsburg ist am kommenden Wochenende, 12. und 13. Juli, Schauplatz der bayerischen Leichtathletikmeisterschaften. Fünf Einzelstarter und eine Staffel haben die Qualifikationen und somit das Startrecht für die SpVgg Auerbach/Streitheim erworben. 868 Teilnehmer aus 149 Vereinen gehen insgesamt an den Start, und das Auerbacher Team möchte unbedingt mit Medaillen die Heimreise antreten.

Die größte Chance auf Gold wird bei der U20 Sophia Müller über 400 m (Samstag, 15.05 Uhr) eingeräumt. Das Ziel für Emily Schuster, Angela Stockert und Fabio Kammler ist eine Medaille, egal welche Farbe. Schuster startet über 100 m Hürden (So., 13.15) oder im Weitsprung (So., 13.30), während Stockert wegen Verletzungsproblemen nur beim Kugelstoßen (Sa., 15.20) an den Start geht.

Ursprünglich wollte Schuster alle beiden Disziplinen bestreiten und war mit dem jeweils besten Melde-Ergebnis erste Medaillenanwärterin. Doch der Ausrichter und der BLV hatten etwas dagegen und setzten nachträglich beide Wettkämpfe fast zur gleichen Zeit an, und aus war der Traum. Kammler studiert zurzeit in den USA und will sich beim Heimaturlaub mit Bayerns Elite messen. Mit jeweils siebtbester Meldezeit über 100 m (Sa. 13.10) und 200 m (So. 12.35) ist er für jede Überraschung gut. Auf eine Platzierung unter den Top Ten hofft die 4 x 100 m Staffel (Sa. 18.00) der weiblichen Jugend U18 mit Sarah Stadler, Laura Braun, Rebecca Kuchenbaur und Julia Bschorr, während Bschorr noch zusätzlich über 100 m Hürden (So 13.00) startet.

Als Generalprobe für diese Meisterschaften startete Sophia Müller und Emily Schuster bei der international besetzten Leichtathletik-Gala in Regensburg. Mit jeweils neuer persönlicher Bestzeit belegte Müller über 100 m in 12,49 und 200 m in 24,92 Sekunden beide Male den zweiten Rang. Ordentlich die Leistungen bei Schuster mit 15,24 sek über die 100 m Hürden und 5,47 m im Weitsprung. Ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellten bei den bayerischen Siebenkampfmeisterschaften Julia Bschorr und Sarah Stadler und belegten gute Plätze im Mittelfeld. (koh)

