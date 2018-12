04.12.2018

Generäle geben das Kommando Lokalsport

Das immer noch punktlose Schlusslicht TSV Diedorf geht im Bezirksoberliga-Landkreisderby beim TSV Gersthofen unter

Nach drei Niederlagen in Folge (54:85 in Kaufbeuren, 82:85 nach Verlängerung gegen den TSV Sonthofen und 57:93 in Donauwörth) wollten die Basketballer des TSV Gersthofen, die sich seit Beginn dieser Saison „Generals“ nennen, im Derby gegen das immer noch sieglose Schlusslicht TSV Diedorf endlich wieder zurück in die Erfolgsspur. Der Bayernligaabsteiger setzte sich in diesem Bezirksoberligaduell am Ende souverän mit 76:60 durch.

Natürlich wollte man den bis dahin sieglosen Gästen nicht erlauben, die ersten Punkte aus Gersthofen zu entführen. Das Heimteam startete gut mit einem 8:0-Run, doch die Diedorfer fanden ins Spiel und deshalb war das Viertelergebnis mit 18:12 dennoch sehr eng. Im zweiten Viertel konnten die Gersthofer jedoch durch gute Defense und schnelles Umschaltspiel den Vorsprung auf 41:22 ausbauen. Nun bestimmte eine harte Spielart das Geschehen und die Schiedsrichter hatten alle Hände voll zu tun. Diedorf lag diese Spielweise besser und der Tabellenletzte konnte sich auf 52:43 herankämpfen. Nun zollten die Gäste aber ihrer harten Spielweise Tribut, weshalb drei Spieler foulbelastet das Spiel verlassen mussten. Die Einheimischen nahmen nun das Tempo heraus und beendeten das Spiel souverän mit 76:60. (AL)

TSV Gersthofen: Braun (14), Eberle (9), Janos (4), F. Kohnle (22), M. Kohnle (8), Neumann (2), Rathenow, Scherbauer (10), Simiv (3), Thienel (4), Türkay.

TSV Diedorf: Bader, Baumgarte (7), Denk (12), F. Frech (8), L. Frech (2), Haas (7), Heynck (2), Högg (11), Karger (5), Martini (3), Schild (3), Schöllhorn.

