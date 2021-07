Gersthofen

vor 36 Min.

Eine Torjägerkanone für Sascha Mölders

Die Torjäger der Saison 2019/21 trafen für die Kartei in Not ins Netz. Stehend von links Christian Bauer und Herbert Lenz (Finanzservice Lenz), Giuseppe Carangelo, Marcus Wehren, Dominique Haselmeier, Christoph Werner, Sascha Mölders, AZ-Sportredakteur Oliver Reiser, Alexander Kohler (Wüstenrot + Württembergische). Vorne von links Oliver Haberkprn, Matthia sBuckow, Jan Blochum, Maximilian Schickentanz, Martin Schnierle.

Plus Wie der Kultkicker vom TSV 1860 München in die Torjägerehrung gerät. Zum 25. Jubiläum greifen die Sponsoren für die Kartei der Not besonders tief in die Tasche.

Von Oliver Reiser

„Das ist meine erste Torjäger-Kanone“, freut sich Sascha Mölders. Für den Titel des Torschützenkönigs in der 3. Bundesliga hat der Kapitän des TSV 1860 München „nur“ eine Plakette bekommen. Das verriet der Kult-Kicker, der sich selbst als „Die Wampe von Giesing“ bezeichnet, bei der Torjäger-Ehrung der Augsburger Allgemeinen Land, die in der Halbzeitpause des Landesliga-Spiels des TSV Gersthofen gegen den SV Mering stattfand. Mölders war als ehemaliger Trainer der Gäste eigentlich nur als Zuschauer gekommen, wurde spontan in die kleine Ehrungszeremonie integriert.

