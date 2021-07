Gersthofen

15:26 Uhr

Landesliga Südest: Das Hildmann-Prinzip greift beim TSV Gersthofen

Plus Mit der vollen Punktzahl und ohne Gegentreffer steht der TSV Gersthofen nach den ersten beiden Spielen ganz oben. Am Samstag kommt TuS Geretsried.

Von Oliver Reiser

Gerhard Hildmann ist ehrlich. „Das glaube ich nicht“, antwortet der Trainer des TSV Gersthofen auf die Frage, was er denn gesagt hätte, wenn man ihm einen Saisonstart mit zwei Siegen und ohne einen einzigen Gegentreffer vorausgesagt hätte. Doch es ist so: Nach den beiden Auftakterfolgen gegen den SV Mering (1:0) und beim SC Olching (2:0) steht der Aufsteiger als einzige Mannschaft mit der vollen Punktzahl an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga Südwest. „Das ist nur eine Momentaufnahme“, wiegelt Hildmann vor dem Heimspiel gegen TuS Geretsried (Samstag, 14 Uhr, Abenstein-Arena) ab. Und schiebt im selben Atemzug hinterher: „Wir wollen natürlich möglichst lange auf dieser Welle reiten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen