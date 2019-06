vor 3 Min.

Gersthofen bleibt in der Bezirksoberliga

Absteiger fusioniert mit dem Aufsteiger TSV 1871 Augsburg

Erst nach einer zweiten Jahreshauptversammlung haben die Handballer des TSV Gersthofen eine neue Abteilungsleitung gefunden. Johannes Wittgen übernimmt nun das Amt von Samir Babovic, der nun aus beruflichen Gründen nach zwölf Jahren etwas kürzertritt, die Abteilung aber weiterhin unterstützt.

Wittgen kommt ursprünglich aus Meitingen beziehungsweise Bäumenheim und spielt seit der Saison 2018/19 in Gersthofen. Er ist Torhüter der Männermannschaft, die nach dem Abstieg aus der Bezirksoberliga in der kommenden Saison mit dem TSV 1871 Augsburg, der als Tabellenzweiter der Bezirksliga den Aufstieg in das schwäbische Oberhaus geschafft hat, eine Spielgemeinschaft eingehen wird. „Aufgrund des stark dezimierten Kaders in Gersthofen für die neue Saison ist das für uns die einzige Möglichkeit, weiterhin hochklassig mit einem unserer Nachbarvereine in der Bezirksoberliga vertreten zu sein“, sagt Anne Päckert, die Wittgen als Zweite Abteilungsleiterin unterstützen wird. Auch im männlichen Nachwuchsbereich werden zwei Altersklassen mit dem TSV 1871 „fusionieren“.

Während die beiden Jugendleiter Sven Schreiber und Marion Denkel im Amt blieben, tritt Andrea Gassner die Nachfolge von Klaus Lamprecht als Kassiererin an. Die neue Schriftführerin ist Simone Häberle, ihre Stellvertretung Birgit Wöhrer, beide engagierte Mütter von Nachwuchsspielern und -innen.

In der kommenden Saison wird der TSV Gersthofen eigenständig mit Jugendteams in sechs Altersklassen an den Start gehen (Minis bis weibliche A-Jugend).

