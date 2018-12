12.12.2018

Gersthofen leuchtet Schlusslicht heim Lokalsport

Beim deutlichen 99:66-Erfolg ragt ein ehemaliger Regionalligaspieler heraus

Im vorletzten Spiel der Hinrunde kamen die Bezirksoberliga-Basketballer des TSV Gersthofen zum zweiten Sieg in Folge. Gegen das nur mit sieben Spielern und ohne ihren Topscorer angereiste Schlusslicht ESV Ingolstadt-Ringsee gab es einen 96:66-Erfolg.

Die Generals aus Gersthofen konnten erneut zwölf Spieler aufbieten und mussten lediglich auf die erkrankten Rathenow und Janos sowie die verletzten J. Maretic und Kapitän Mayr verzichten. Der TSV Gersthofen ging als Favorit in die Begegnung gegen die bisher noch sieglosen Gäste.

Das Spiel begann sehr ausgeglichen, weshalb das erste Viertel nur knapp mit 26:20 an den TSV ging. Im zweiten Viertel machte sich dann die Überlegenheit der Generals bemerkbar. Man kam zu einigen Punkten unter dem Korb, traf aber auch von außen hochprozentig (Halbzeitstand 50:30). Trotz des hohen Rückstandes gaben sich die Gäste nicht auf und konnten so das dritte Viertel mit 17:21 für sich entscheiden.

Im letzten Abschnitt musste Ingolstadt dann Tribut für seinen bisherigen Kampf zollen. Gersthofen kam zu einfachen Ballgewinnen und einfachen Punkten. Bester Werfer war der ehemalige Regionalligaspieler Raphael Braun mit 26 Punkten. Am Ende ging das Spiel auch in der Höhe verdient an den TSV Gersthofen, der nun eine ausgeglichene Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen hat.

Derby gegen die Sportfreunde Friedberg

Am kommenden Sonntag (18 Uhr) sind die Sportfreunde aus Friedberg zu Gast im Paul-Klee-Gymnasium. (AL)

TSV Gersthofen: Baur (3/1 Dreier), Braun (26/3 Dreier), F. Kohnle (12), Eberle (12), M. Kohnle (8), Maretic (11), Neumann (4), Scherbauer, Simic (4), Thienel (2), Türkay (7), Westermeir (7).

