vor 54 Min.

Gersthofen siegt im Spitzenspiel Lokalsport

Bezirksliga Nord:2:0-Erfolg beim SV Holzkirchen

Zum dritten Mal in Folge hat der TSV Gersthofen in der Fußball-Bezirksliga Nord zu null gespielt. Dem 5:0 in Ecknach und dem 0:0 gegen Meitingen ließen die Schützlinge des Trainerduos Florian Fischer/Mario Schmidt nun einen 2:0-Sieg im Spitzenspiel beim starken Aufsteiger SV Holzkirchen folgen.

Gersthofen war zwar einen Tick besser, aber nicht überlegen. Die Gäste waren von den vorherigen SVH-Ergebnissen vorgewarnt und wollten den Hausherren zu Beginn nicht ins offene Messer laufen. Beide Teams versuchten, Sicherheit in die eigenen Abwehrreihen zu bringen. So waren die ersten 20 Minuten eher taktisch geprägt, wobei Gersthofen im Mittelfeld und der Abwehr sehr gut stand, die Räume eng machte und den SVH nicht recht zur Entfaltung kommen ließ. Der SVH agierte etwas nervös mit Abspielfehlern im Mittelfeld.

In der 20. Minute dann die erste Szene für SVH-Torjäger Simon Gruber, doch Torwart Finkert passte auf. Nach der Trinkpause nahm das Spiel etwas mehr Fahrt auf und die Hausherren konnten den Gersthofer Abwehrriegel mehrmals durchbrechen. So landete in der 25. Minute eine Direktabnahme von Marcel Köhnlein aus zehn Metern genau in den Armen von Torwart Finkert. Bei einer Gruber-Flanke in der 30. Minute traf Marcel Köhnlein den Ball nicht richtig, den Querschläger rettete Christoph Wagenmann in letzter Sekunde.

Gleich nach dem Wiederanpfiff konnte eine gefährliche Hereingabe von Niklas Kratzer von der SVH-Abwehr gerade noch geklärt werden. In der 53. Minute war es dann so weit. Der am Sechzehnmeterraum völlig frei stehende Matthias Buckow verwandelt unhaltbar für Torwart Schröppel zum 0:1.

Es wurde nochmals eng für die Gäste. Marcel Köhnlein verpasste in der 83. Minute eine scharfe Hereingabe um Millimeter, eine Minute später fischte Finkert einen Neuwirt-Schuss aus 20 Metern aus dem Winkel. Kurz vor Schluss forderte der SVH noch einen Elfmeter, als Marcel Köhnlein im Strafraum zu Fall kam, der Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. Den Sack zu machten die Gäste in der Nachspielzeit. Zuerst scheiterte Sebastian Lux an Schröppel, kurz darauf schob Mario Schmidt nach Querpass von Yavus Oktay zum 0:2 Endstand ein.

SV Holzkirchen Schröppel, Th. Rau, Havur, Gruber, A. Rau (81. Randi), Neuwirt, Micha Köhnlein, Beck, Demel (77. Dag), Marcel Köhnlein, Zwickel (46. Strauß).

TSV Gersthofen Finkert, Wagemann, Fischer, Smolka, Durner, Kine, Lippe, Okan Yavuz, Kratzer (90. Gai), Buckow (46. Lux), Oktay Yavuz (81. Schmidt).

Tore 0:1 Buckow (53.), 0:2 Schmidt (90.). – Schiedsrichter Matteo Heiß (Königsbrunn) - Zuschauer 200.

