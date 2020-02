vor 49 Min.

Gersthofen zurück im Kampf um die Spitze

Nachdem die Volleyballerinnen des TSV Gersthofen (schwarze Trikots) vor Wochenfrist aus Inchenhofen fünf Punkte mit nach Hause brachten (Foto), setzten sie an diesem Wochenende noch einen drauf und gewannen in Aichach mit ihren 3:0- und 3:1-Siegen alle sechs möglichen Punkte.

Mit zwei Siegen meldet sich der TSV Gersthofen in der Spitzengruppe der Bezirksklasse Nord zurück. Die SpVgg Auerbach-Streitheim muss dagegen den Blick nach unten richten

Mit zwei Siegen machen die Volleyballerinnen des TSV Gersthofen in der Bezirksklasse Nord den Kampf um die Meisterschaft und die Aufstiegsrelegation wieder spannend, während die SpVgg Auerbach-Streitheim nach zwei Niederlagen noch einmal nach hinten schauen muss.

Im ersten Spiel traf der TSV Gersthofen auf die Gastgeber vom TSV Aichach, bislang das zweitplatzierte Team in der Tabelle. Beide Mannschaften lieferten sich schon wenige Wochen zuvor einen heißen Schlagabtausch, in dem Gersthofen knapp gewann. Deshalb gingen die Mädels aus Gersthofen top motiviert in den ersten Satz und fuhren diesen gleich mit 25:20 ein. Die nun verunsicherten Aichacherinnen kamen nicht mehr richtig ins Spiel und gaben auch die nächsten zwei Sätze ab, Gersthofen entschied diese mit 25:18 und 25:22 für sich und damit das Spiel mit 3:0.

In der zweiten Begegnung des Tages begann das Spiel gegen den Gastgeber Aichach für die SpVgg Auerbach-Streitheim erfolgversprechend und man konnte gegen das Spitzenteam lange mithalten. Durch eigenverschuldete Nachlässigkeiten wurde der Satz letztendlich aber knapp mit 22:25 verloren. Auch Durchgang zwei begann für Auerbach wieder erfolgversprechend, doch dann machten die Aichacherinnen Ernst. So musste Auerbach die Sätze mit 12:25 und 13:25 klar abgeben und eine 0:3-Niederlage verbuchen.

Zum Abschluss des Spieltags waren die TSV-lerinnen gegen Auerbach anfangs noch konzentriert und gewannen den ersten Satz souverän mit 25:16. Im zweiten Satz standen sie etwas weniger stark auf dem Feld, während sich die Auerbacherinnen deutlich steigerten. Nach hartem Kampf entschied Gersthofen diesen Abschnitt mit 27:25 für sich. Danach zeigten die Auerbacher ihr Können mit stabiler Abwehr und vielen Punkten über ihre erfahrenste Spielerin im Angriff und nahm Gersthofen mit 23:25 den Satz ab. Die Gersthoferinnen wollten nicht schon wieder einen Punkt auf Grund vieler Eigenfehler abgeben, sie rissen sich noch ein letztes Mal zusammen und sicherten sich die wertvollen drei Punkte mit 25:21 zum 3:1.

Die Gersthoferinnen mischen damit auf jeden Fall im Kampf um den Platz für die Aufstiegsrelegation mit, rechnerisch ist sogar der Meistertitel möglich. Aktuell liegen sie auf Platz drei, das punktgleich dahinter liegende Team aus Aichach hat bislang zwei Spiele weniger bestritten. Die SpVgg Auerbach/Streitheim rutschte wieder ins hintere Mittelfeld der Tabelle. Die Damen um Trainer Stephan Mack stehen in den restlichen Spieltagen wieder unter Druck, um ein Abrutschen auf den Relegationsplatz zu vermeiden. Ein direkter Abstieg ist jedoch nicht mehr möglich. (losi, koh, gol)

TSV Gersthofen: Dosch, Listle, Monzert, Müller, J. Wiedemann, S. Wiedemann, Yenmis

SpVgg Auerbach-Streitheim: Schmidt, Strobl, Hutner, Pinar-Michale, Müller, Micheler, Huber, Rittel.

