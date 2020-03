vor 58 Min.

Glänzend zur Goldmedaille

Emely Stöffelmeir gewinnt internationalen Wettkampf in Trier

Von Lucia Suma

Insgesamt fünf Einzelgymnastinnen und zwei Gruppen des TSV Gersthofen waren beim „Treveris Cup“ in Trier, bei dem sich die Gersthoferinnen gegen die starke Konkurrenz aus Luxemburg, Russland, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz behaupten mussten.

Allen voran glänzte Emely Stöffelmeir, die sich in ihrer Altersklasse die Goldmedaille holen konnte. Die 11-jährige Gymnastin führte am Ende nicht nur die Gesamtwertung an, sondern erhielt auch mit den beiden Übungen ohne Handgerät und Keulen die beste Punktzahl.

Auch ihre Vereinskolleginnen erreichten sehr gute Platzierungen. So auch Veronika Ketterer, die sich in der Altersklasse 2008B über den sechsten Platz und sauber geturnten Übungen freuen konnte. In der Leistungsklasse, der A-Kategorie, gingen gleich drei Gersthoferinnen an den Start. Vivienne Wehner konnte in ihrer ohne Handgerät- Übung mit Selbstbewusstsein und Ausdruck überzeugen. Sie erreichte im Jahrgang 2009 den sehr guten fünften Platz. Anastasia Fuchs, turnte wiederholt sehr sicher und gekonnt ihre drei Übungen und erreichte in der Altersklasse 2010 den sechsten Rang. Auch die jüngste Gymnastin des TSV Gersthofen, die bei diesem internationalen Turnier an den Start ging, Anna Lena Schmid, konnte die Kampfrichter von ihrer fehlerfrei geturnten Seilübung überzeugen und sich am Ende über den sehr guten sechsten Platz freuen.

Neben den Einzelgymnastinnen konnten sich auch die beiden Gruppen gegen die internationale Konkurrenz behaupten. Sie zeigten auch hier hervorragende Leistungen. In der Kategorie A 2012-2014 startete die Mini-Gruppe. Trotz Nervosität konnten die kleinen Mäuse das Publikum und die Jury verzaubern und sich somit über den dritten Rang freuen.

In der Altersklasse Pre-juniors B 2008-2010 zeigte die zweite Gersthofer Gruppe einen sehr guten ersten Durchgang. Sie punkteten mit ihrer originellen Ballübung und erreichten ebenfalls den hervorragenden dritten Platz.

