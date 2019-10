vor 34 Min.

Gold aus Sachsen geht nach Bayern

Dominik Hieber war in Chemnitz nicht zu schlagen

Bereits am Vortag zeigte Dominik Hieber aus Altenmünster, der für den Reitverein Augsburg-West startet, dass mit ihm und seiner Stute Cortina d’Ampezzo zu rechnen ist. In einem Springen der schweren Klasse, das nach Fehlerpunkten und Zeit gewertet wurde, blieben die beiden fehlerfrei und sicherten sich den fünften Rang.

Tags darauf wurde noch eine Schippe draufgelegt: In der Qualifikationsprüfung zum Finale der Amateur-Springreiter-Club-Trophy war der Parcours noch anspruchsvoller. Außerdem hieß es diesmal, sich für das alles entscheidende Stechen zu qualifizieren. Kein Problem für den jungen Mann aus Altenmünster – eine souveräne Nullrunde, mit der er auch unter der erlaubten Zeit blieb, sicherte ihm den Einzug ins Stechen.

Die Entscheidung fiel ziemlich knapp aus: Mit 39,64 Sekunden setzte sich Dominik Hieber an die Spitze des Feldes, doch seine Reiterkollegen wollten ihm den Sieg nicht kampflos überlassen. Doch die einen mussten Abwürfe in Kauf nehmen, andere waren einfach langsamer unterwegs. So siegte Dominik Hieber mit seiner Cortina d’Ampezzo und brachte die Goldschleife vom Freistaat Sachsen in den Freistaat Bayern. (upu)

