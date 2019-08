vor 4 Min.

Grenzenlose Erleichterung

Der SV Cosmos Aystetten spielt Einbahnstraßenfußball und wird erst nach 77 Minuten durch das 1:0 erlöst

Gefühlt waren das 85 Prozent Ballbesitz, die der SV Cosmos Aystetten im Heimspiel gegen den VfL Kaufering hatte. Doch die Schützlinge von Trainer Marco Löring agierten zu wenig zielstrebig mit zu vielen Schnörkeln und wollten den Ball ins Tor tragen. Mit Wucht sorgte schließlich Robert Markovic-Mandic in der 77. Minute für den erlösenden Treffer zum hoch verdienten 1:0-Heimsieg.

Nach dem Pokalaus in Horgau war ein Sieg Pflicht gegen den Aufsteiger Kaufering. Doch schon am Anfang sah man, dass die Gäste nur kontern wollten und auf Zweikampfhärte setzten. So sah Alexander Höfer schon in der 2. Minute die Gelbe Karte nach einem üblen Foul an Fabian Krug. Er wurde dann später ausgewechselt, da er am Rande der Roten Karte wandelte. Die sehr guten Schiedsrichter aus Nordschwaben hatten die Partie jederzeit im Griff. Die einzigen Möglichkeiten der Gäste waren zwei Chancen von Florian Bucher in der 10. und 27. Minute, die er beide Male aus aussichtsreicher Position am Tor vorbeizielte. Zunächst hatte Kevin Kloss glänzend gehalten und der Kauferinger den Nachschuss aus spitzem Winkel nicht untergebracht, dann schob er nach einer verunglückten Kopfballrückgabe von Maximilian Köhler gar am leeren Tor vorbei. Aystetten hatte durch Maximilian Drechsler (2), Marcel Burda (2) und Robert Markovic-Mandic ebenfalls Gelegenheiten, die aber nicht wirklich gefährlich wurden. Da konnte Cosmos noch so viel Ballbesitz haben.

Die erste gefährliche Gelegenheit in Halbzeit zwei hatten erneut die Gäste in der 49. Minute durch Alexander Schestak, doch unser Kevin Kloss rettet am Strafraum. Das war für die Heimelf endlich ein „Hallowach“ und ab jetzt gab es Chancen im Minutentakt. Jeder hatte die Gelegenheit, sich in die Torschützenliste einzutragen. Man spielte sehr gefällig bis zum Strafraum, doch der finale Pass beziehungsweise konsequente Abschluss fehlte.

Der finale Pass beziehungsweise der konsequente Abschluss fehlt

Die wenigen Chancen der Gäste waren aber immer gefährlich. So boxte Kevin Kloss eine verunglückte Flanke von der Linie (70.). In der 76. Minute hatte Fabian Krug die Führung nach einer Heckel-Ecke auf dem Fuß, doch sein Schuss war zu schwach. Eine Minute später erzielte Robert Markovic-Mandic nach einem Zuspiel des eingewechselten Niklas Kratzer das lang ersehnte 1:0.

Wer jetzt ein Aufbäumen der Gäste erwartete wurde enttäuscht. Im Gegenteil: Markovic-Mandic lupfte aus 60 Metern einen Ball über den Torwart, doch auch knapp über das Tor. Die einzige Torchance der Gäste verursachte der eingewechselte Xhevalin Berisha, doch seinen Fehlpass schoss Niklas Friedrich zum Glück vorbei. Ein hart erkämpfter Heimsieg nach 80 Prozent Ballbesitz. Das Aystetter Dilemma ist, dass die Gegner selten mitspielen. Das wird nächste Woche beim Tabellenletzten in Stöttwang nicht anders sein.

SV Cosmos Aystetten: Kloss, Klotz, Köhler, Heckel, Schmoll, Britsch, Krug, Linder (64. Kratzer), Burda (81. Tuksar), Markovic-Mandic, Drechsler (88. Berisha) .

VfL Kaufering: Wölfl, Mirlach (69. Pittrich), Graf, Bauer, Bekavac, Bucher, Krimshandl, Borowski (80. Ansorge), Holthuis, Schestak, Höfer (74. Friedrich).

Tor: 1:0 Markovic-Mandic (77.). - Schiedsrichter: Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 85.

