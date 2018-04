Gut aufgelegt

vor 22 Min.

Ottmarshauser Schützen in Bestform

Der Rundenwettkampf ist für die Ottmarshauser Schützen optimal verlaufen. Die im vergangenen Jahr abgestiegene dritte Mannschaft konnte auf Anhieb in die Gauoberliga aufsteigen. Mit einem Punkteverhältnis von 14:6 sind die Schützen um Mannschaftsführer Werner Veh Meister geworden. Von allen in dieser Klasse gestarteten Schützen konnte Werner Veh den zweiten Platz mit einem Schnitt von 309,7 Ringen erzielen.

Die in der Bezirksliga 3 gestartete Mannschaft mit Mannschaftsführer Erich Rüth wurden ebenfalls Meister. Nur die Schützen aus Meitingen waren ihnen auf den Fersen. Die bessere Ringzahl 5 gab den Ausschlag. Bester Einzelschütze wurde Mirko Galousek.

Zur Halbzeit lag die Bezirksoberliga-Mannschaft mit Manfred Veh, Rudolf Dirr und Manfred Schwaier noch auf Platz eins. Die Rückrunde lief nicht mehr so gut, was Platz drei bedeutete. Bester Einzelschützen waren Manfred Veh (7./314,14 Ringen), Rudolf Dirr (10./313,03) und Manfred Schwaier (12./312,86).

Die in der Gauliga gestartete Mannschaft Luftpistole Auflage konnte sich auf Anhieb als Vizemeister feiern lassen. Diese Mannschaft startete erstmals in dieser Disziplin und konnte sich sehr gut behaupten. Mirko Galousek wurde mit einer Ringzahl von 290,63 Sieger in der Einzelwertung. (mv-)

