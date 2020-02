vor 51 Min.

Gute Bedingungen bei den Testspielen

Westheim muss nach einem Zusammenprall früh auf den Kapitän verzichten

Mit weiteren Testspielen haben die Fußballer am Wochenende ihre Vorbereitung auf die Rückrunde fortgesetzt.

Mit nur 13 einsatzfähigen Spielern musste Westheims Interimscoach Patrick Fendt, der den im Urlaub befindlichen Oliver Haberkorn vertrat, gegen den Bezirksligisten TSV Meitingen am Faschingssonntag antreten. Zu allem Überfluss verletzte sich Westheims Kapitän Lukas Huber nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Denis Buja und musste frühzeitig mit einer Jochbeinprellung ausgewechselt werden. Das Team von Pavlos Mavros übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. Doch die SpVgg verteidigte konsequent und setzte mit Kontern ab und an für Entlastung. Es dauerte bis kurz vor dem Halbzeitpfiff, ehe die Gäste nach einem Westheimer Stellungsfehler in Führung gehen konnten, Emanuel Zach (41.) traf zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste das Tempo und erzielten folgerichtig nach einem schönen Spielzug den nächsten Treffer. Nach einer mustergültigen Flanke stand Meitingens Torjäger Denis Buja (51.) goldrichtig und köpfte wuchtig zum 0:2 ein. Der kurz davor eingewechselte Konstantinos Morfakis (64.) erhöhte auf 0:3 nach einem herrlichen Zuspiel von Mateo Duvnjak. Westheim hatte durch Marius Dussler zwei gute Chancen zum Anschlusstreffer – eine Möglichkeit setzte Dussler knapp neben das Gehäuse und kurze Zeit später scheiterte er am Meitinger Torwart Tobias Hellmann. Westheim gelang dann doch noch der verdiente Ehrentreffer. Nach Zuspiel von der linken Seite über Stefan Egger erzielte Nikolas Filip (80.) aus kurzer Distanz den 1:3 Endstand. (svw)

Bei optimalen Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen gewann der Donau-Kreisklassist Ehingen das Testspielderby gegen den A-Klassisten VfL Westendorf deutlich mit 10:3. Die Tore für die Gelb-Blauen erzielten Christoph Besser (1./50.), Simon Leser (18./84.), Johannes Zerle (23.), Michael Kottmair (28./55./56.), Jan Blochum (40.) und Marco Aust (88.). Für den VfL trafen David Carrera Fernandez (29.), Sebastian Schnell (32.) und Bastian Edelmann (53.). (apr)

Einen lockeren 5:0-Sieg fuhr der TSV Dinkelscherben im ersten Testspiel auf dem Kunstrasenplatz in Batzenhofen ein – trotz früher Anstoßzeit am Faschingssamstag. Im Duell mit dem Tabellenzehnten der Kreisklasse Augsburg Nordwest, der SpVgg Auerbach-Streitheim, schlich sich zwar noch der ein oder andere Fehler ein, die Offensivreihe zeigte sich aber treffsicher. Torjäger Thomas Kubina markierte in Halbzeit eins die Führung, nach der Pause legten Josef Kastner, Julian Kania und Alex Brecheisen weitere Treffer nach. Zu allem Überfluss unterlief dem klassentieferen Gegner (mit Neu-Trainer Fabian Herdin) zwischenzeitlich auch noch ein unglückliches Eigentor. (ilia)

Mit einem aus Spielern der 1. und 2. Mannschaft zusammengesetzten Team bestritt der SSV sein erstes Vorbereitungsspiel gegen die SF Friedberg. Die Heimelf dominierte und kam durch Treffer von Daniel Hafner, Stefan Gaugenrieder und Neuzugang Salman Hakimi zum verdienten Sieg. Ein höheres Ergebnis verhinderten die Fahrlässigkeit beim Abschluss und ein verschossener Strafstoß. (id)

