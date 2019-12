vor 22 Min.

Gutes Spiel reicht nicht zum Sieg

Handballer des TSV Meitingen unterliegen im Gipfeltreffen dem Tabellenführer VfL Günzburg II mit 28:33. Frauen bleiben weiter ohne Erfolgserlebnis

Im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga reichte den Herren des TSV Meitingen ein gutes Spiel nicht zum Sieg gegen Tabellenführer VfL Günzburg II. Weil sie die eigenen Chancen nicht konsequent genutzt haben, unterlagen sie mit 28:33 (15:17). Für die Meitinger Damen gab es beim 14:25 (6:14) gegen den Landesliga-Absteiger TV Gundelfingen nichts zu holen.

Sieben von acht Siebenmetern verwandelt

Vom Start weg entwickelte sich ein sehr intensives Spiel, in dem kein Zentimeter freiwillig hergegeben wurde. Bis zum 5:5 verlief es ausgeglichen, dann erhöhte Günzburg in Überzahl auf 6:9. Aber die Lechanrainer kämpften tapfer, hielten den Abstand und konnten kurz vor der Halbzeit sogar zum 15:15 ausgleichen, weil Thomas Keller sieben von acht Siebenmeter sicher verwandelte und Philipp Lux immer wieder traf, bis er acht Tore auf seinem Konto hatte. Zwei kleine Fehler wurden allerdings postwendend bestraft und man musste mit einem 15:17-Rückstand in die Halbzeit.

Nach der Pause spielte der Favorit dann seine größere Routine aus und musste in dieser Phase nur auf die Fehler, sprich Fehlwürfe, der Meitinger warten. Man erspielte sich in den 15 Minuten nach der Halbzeit sehr viele gute Tormöglichkeiten, aber der gegnerische Torhüter hielt jetzt gefühlt alle Bälle. Vom Siebenmeter bis zum Gegenstoß oder völlig offene Würfe von den Außen- oder Rückraumspielern. In Minute 47 war das Spiel beim Stand von 19:29 entschieden. Die Hausherren ließen sich nicht hängen und verkürzten das Ergebnis noch auf ein ansehnliches 28:33.

Für die Meitinger Herren ist noch ein schweres Auswärtsspiel in Neusäß zu absolvieren, bevor es in die ersehnte Weihnachtspause geht. Am Sonntag um 15 Uhr ist Anwurf.

TSV Meitingen: Großhauser (Tor); S. Keller (2), T. Keller (8/7), Michel (4/1), Engelhart, Ludl (5), Brandmayer (1), Eberle, Lux (8), Weber, Nowak.

In das neue Jahr verabschieden sich Damen des TSV Meitingen zuhause mit einer deutlichen 14:25-Niederlage gegen den TV Gundelfingen. Die Entscheidung der Begegnung fiel bereits im ersten Spielabschnitt. Die Gastgeberinnen begannen gut, führten mit 4:3 und waren bis zur 13. Spielminute dem letztjährigen Landesliga-Absteiger ebenbürtig. Dann diktierten allerdings die Gäste überlegen das Spielgeschehen, was sich in dem Halbzeitstand von 8:14 widerspiegelte. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte gelang es den Gastgeberinnen, das Endergebnis mit 14:25 halbwegs in Grenzen zu halten. (co-)

TSV Meitingen: Dicsöfi, Nowak (beide Tor); Redel, A. Hecht (2), Schwendner (1), L. Hecht, Wolf (3/2), F. Hecht (3/2), C. Kuchenbaur (1), Weixler, E. Kuchenbaur (2), Stegmeir (2), Hörmann.

