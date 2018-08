vor 49 Min.

Gymnastinnen können ihr Glück kaum fassen Lokalsport

Drei Mannschaften und zwei Synchronpaare des TSV Gersthofen fahren zur Landesmeisterschaft

Für die Gymnastinnen des TSV Gersthofen läuft es in diesem Jahr mehr als rund. Die überragenden Ergebnisse in der rhythmischen Sportgymnastik mit den bayerischen Meistertiteln und den damit verbundenen Qualifizierungen zum Deutschland-Cup waren wohl nicht genug. Jetzt lassen die Mädchen der rhythmischen Gymnastik ihrer Konkurrenz aus Augsburg-Pfersee, Gablingen, Augsburg, Friedberg und der Firnhaberau auch bei den Gaumeisterschaften keine Chance und sichern sich nicht nur fünfmal den ersten Platz, sondern mit der Mannschaft der P5, P6 und P7 und mit beiden Synchronpaaren in der P5 und P7 auch das begehrte Startticket beim Landesfinale im Herbst.

Überwältigt von dieser überragenden Leistung konnten die drei Mannschaften anfangs ihr Glück kaum glauben. Doch nach sauber geturnten Übungen, sicher gefangenen Würfen und herausragender Ausstrahlung zahlte sich der Trainingsfleiß der letzten Wochen endlich aus, und sowohl die Mannschaft der P5 mit Josefine Schlegel, Annalena Platzer, Celina Silberbauer, Sophia Gütl, Stella Neumann, als auch der P6 mit Marianna Tambaro, Agnessa Fast und Lea Imhof sowie die Mannschaft der P7 mit Sibel-Luisa Arslan, Madline Schneider, Serena Sommer, Corinna Oleff und Ariane Grenz setzte sich gegen die starke Konkurrenz durch und wurde mit dem ersten Platz belohnt. Auch die Synchronpaare der P5 mit Josefine Schlegel und Annalena Platzer sowie der P7 mit Sibel-Luisa Arslan und Madline Schneider wuchsen über sich hinaus und wurden verdient Erste.

Obwohl es für die Nachwuchsgymnastinnen der P4 der erste Wettkampf war und anfangs die Musik nicht funktionierte, behielt Giulia Manieri die Nerven und wurde mit dem sechsten Platz beste Gersthoferin. Aber auch Theresa Winter, Valentina Vargiu, Malina Lica und Veronika Sturz zeigten sich vor den Augen der Kampfrichter und Zuschauer souverän.

Amelie Rogg musste sich in einem sehr starken Teilnehmerfeld behaupten. Nach einem sauber und sehr konzentriert geturnten Wettkampf durfte sie schließlich auf dem dritten Treppchen in der P8 Platz nehmen.

Nahezu nebenbei nahmen die Gersthoferinnen zusätzlich noch beim vierten bayerischen Kinderturnfest in Aichach teil. Insgesamt 80 Vereine aus ganz Bayern trafen sich dabei nicht nur, um bei diesem Event dabei zu sein, bei zahlreichen Angeboten mitzumachen oder sich auf der Verpflegungsmeile zu stärken, sondern auch, um sich gegenseitig bei den Wettkämpfen zu messen.

So auch 15 Gersthofer P-Gymnastinnen, die ihre Übungen zusammen mit 50 weiteren Teilnehmerinnen sauber und routiniert präsentierten. In der P5 sprang für Josefine Schlegel sogar der erste Rang heraus. Marianna Tambaro siegte in der P6 vor Agnessa Fast. Madline Schneider und Sibel-Luisa Arslan konnten sich in der P7 über den zweiten und dritten Platz freuen.

Beim Mäuse-Cup hatten die Gersthofer Gymnastinnen vor allem mit der extrem niedrigen Hallenhöhe zu kämpfen. Nicht desto trotz waren alle hoch motiviert und zeigten ihre Übungen konzentriert und mit viel Freude. In der KLK8 wurde Anastasia Fuchs Erste und Melanie Dobusch Dritte. Sophia Wagner lieferte eine perfekte Reifenübung ab und wurde trotz kleiner Fehler in der Keulenübung mit über drei Punkten Vorsprung Erste in der JWK13. (kisu)

