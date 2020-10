17:03 Uhr

Hält die gute Stimmung an?

SC Altenmünster trifft nach Überraschungscoup unter Flutlicht auf den TSV Aindling

„Natürlich ist die Stimmung gut“, umschreibt Altenmünsters Spielertrainer Peter Ferme die Situation bei seiner Mannschaft vor dem heutigen Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord beim TSV Aindling (18.30 Uhr). Der jüngste 2:1-Erfolg gegen den favorisierten TSV Meitingen habe zudem bewirkt, dass das Selbstvertrauen innerhalb einer Woche deutlich gestiegen ist. Dieses lag acht Tage zuvor nach der 0:1-Niederlage beim BC Adelzhausen und der Roten Karte für Aldin Kahrimanovic ziemlich im Keller. „Es freut mich sehr, dass wir da schnell herausgekommen sind“, lacht Ferme.

Ob der Altenmünster-Coach auch nach den 90 Minuten im Stadion am Schlüsselhauser Kreuz bei guter Laune sein wird, muss abgewartet werden. Ferme rechnet mit einem gereizten Gegner, der nach dem 0:3 am vergangenen Sonntag in Adelzhausen einiges gutzumachen habe. „Das macht die Aufgabe für uns natürlich nicht leichter“, weiß der 33-Jährige, was da ihn und sein Team heute Abend erwarten wird. Die Aindlinger, so der SCA-Trainer, haben sicherlich die besseren Einzelspieler, „wir müssen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dagegenhalten“, appelliert er an seine Schützlinge. Nur mit vereinten Kräften habe man in dieser ausgeglichenen Liga eine Chance, predigt Altenmünsters Coach nicht erst seit dem Re-Start vor zwei Wochen.

Große Veränderungen in der Startelf dürfte es bei den Zusamtalern nicht geben, wenngleich Ferme gegenüber dem Meitingen-Spiel womöglich mehr personelle Optionen besitzt. Wenn alles gut verläuft, dann könnten die zuletzt angeschlagenen Tobias Scherer, Simon Seiter, Gregor Bevanda und Mihael Potnar in den Kader rücken. Das entscheide sich aber sehr kurzfristig. (her)

