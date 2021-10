Kehrt der Kick in der Halle zurück?

Plus Der Bayerische Fußball-Verband will wieder seine Meister ermitteln. Wie es im Kreis Augsburg um den Budenzauber steht

Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr wird der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in diesem Winter wieder seine bayerischen Hallenmeister bei Frauen und Männern, Juniorinnen und Junioren küren – immer vorausgesetzt, die pandemische Lage und staatliche Vorgaben lassen einen geregelten Spielbetrieb auch unterm Hallendach zu.