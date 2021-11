Der Knoten ist geplatzt

Nach vier Niederlagen gelingt den Frauen des TSV Meitingen ein 44:23-Kantersieg

Der erste Saisonerfolg gegen den VSC Donauwörth wird durch eine überragende Teamleistung zum befreienden 44:23-Kantersieg für die Meitinger Handballdamen.

Der Matchplan stand und so betrat man trotz des unglücklichen bisherigen Saisonverlaufs höchstmotiviert das Spielfeld in Donauwörth. Die Abwehr war sofort präsent und auch die Meitinger Torhüterin Laura Nowak war mit der ersten Parade im ersten Angriff sofort im Spiel – es sollte der ersten von vielen Ballgewinnen durch eine konzentrierte Deckungsarbeit sein.

Im Angriff hatte man sich neben Tempo und Torgefährlichkeit vor allem Mut vorgenommen. Dies zeigte man von der ersten Spielminute an und konnte durch einen schön herausgespielten Treffen durch Ramona Stegmeir in Führung gehen. Über schöne Angriffe und einfache Tore im Gegenstoß ging man über die Spielstände 10:16 und 11:19 mit 13:20 in die Pause.

Allein die erste Halbzeit war Gold wert für das Selbstvertrauen

Allein die erste Halbzeit war, nach den vier Niederlagen zum Saisonstart bei denen man relativ wenige Tore pro Spiel erzielen konnte, für die Spielerinnen Gold wert. Jede gelungene Aktion, jedes geworfene Tor, jede mit Mut und Überzeugung herausgespielt Angriffssituation wurde von den Spielerinnen aufgesaugt und erhöhte das in den letzten Wochen etwas gelittene, aber für den Handballsport so wichtige, Selbstbewusstsein. Es war eine überwältigende Teamleistung von allen Meitinger Spielerinnen, man konnte im Angriff wie in der Abwehr auf allen Positionen überzeugen und zeigte wie wichtig und erfolgreich ein funktionierendes Tempospiel beim Handball ist. Eine für die Auswärtsfans herrlich anzusehende zweite Halbzeit endete mit 21 Toren Differenz für den TSV Meitingen. Es scheint so, als wäre der Knoten im Angriff jetzt geplatzt.

Am Wochenende steht ein Doppel-Auswärtsspieltag für den TSV Meitingen in Friedberg an. Anpfiff der Damen ist am Samstag um 16 Uhr, die Herren spielen um 18 Uhr in der Sporthalle des TSV Friedberg. (AL)

TSV Meitingen: Nowak; Redel (2), A. Hecht (6), Ruisinger, Bartosch (6), F. Hecht (5), C. Kuchenbaur (2), Beck, Prause (8), Auernhammer (1), E. Kuchenbaur (8), Stegmeir (5), Hörmann (1)