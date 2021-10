Meitinger Teams werden in die Zange genommen

Plus Frauen des TSV Meitingen verlieren das Bezirksoberliga-Derby gegen den TSV Wertingen knapp, während die Männer gewaltig unter die Räder kommen

Die Meitinger Handball-Bezirksoberligateams sind am Wochenende leer ausgegangen. Die Frauen verloren das Derby gegen den TSV Wertingen knapp mit 21:23 (8:10), die Männer kamen gegen den VfL Günzburg II mit 26:40 (12:17) unter die Räder.