SG Gersthofen kommt gut aus der Pause

Gegen Kissing gelingt ein 22:19-Auftakterfolg in der Bezirksoberliga

Mit der SG 1871 Gersthofen und dem SC Kissing trafen nach der langen Corona-Pause altehrwürdigen Kontrahenten aufeinander, um sich im ersten Punktspiel der Bezirksoberliga zu messen. Nach einer starken zweiten Halbzeit konnten die Gastgeber mit 22:19 die ersten Zähler einfahren.

Personell war man aufgrund von kurzfristigen Absagen gezwungen zusätzliche Spieler zu aktivieren und sogar Lukas Schmölz als Spielertrainer einzusetzen. Nach nur 13 Minuten lag man bereits mit 3:6 zurück. Nachdem ein Rückstand von fünf Toren auf der Anzeigetafel stand, sah sich das Trainergespann gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Infolgedessen fand man wieder zurück ins Spiel und ließ Einsatz erkennen. Jedoch währte dieses Aufbäumen nur kurz und die Gäste konnten wieder auf fünf Tore davonziehen, der bis zur Halbzeit auf 8:11 schmolz.

Vom Anpfiff der zweiten Halbzeit an war die SG-Mannschaft nicht wiederzuerkennen. In der Abwehr lange man beherzt zu und im Angriff gelangen die Spielzüge besser, sodass man in einem 7:0-Lauf das Spielgeschehen umkehrte und nach 39 Minuten mit vier Toren in Front lag. Insbesondere der reaktivierte Andreas Polz fand hervorragend ins Spiel. Leider konnte man diesen komfortablen Vorsprung nicht halten und die Gäste glichen fünf Minuten vor Spielende zum 18:18 aus. Erst eine Zweiminutenstrafe gegen Kissing nach einem rüden Foul markierte die Vorentscheidung. Glücklicherweise blieb diese Aktion ohne ernsthafte Folgen für den SG-Akteur, da man sich weitere Ausfälle nicht mehr leisten konnte. Timm Erhard verwandelte den folgenden Siebenmeter gekonnt, sodass der Schlusstreffer zum 22:19-Endstand reine Formsache war.

Die nächste Partie bestreitet die SG 1871 bereits am Samstag, 23. Oktober um 16 Uhr beim TSV Haunstetten II. (mr-)

SG 1871 Gersthofen: Müller (Tor), Koppe, Walter Maximilian (3), Erhard (3/1), Reisner (2), Walter Manuel, Schmölz (2), Walter Markus (5/3), Reithmeier, Nachbauer (3), Bossauer, Polz (4).

Bei den Damen der SG wurden Ehrgeiz und Fleiß mit einem 22:16 (10:8)-Sieg gegen den TSV Göggingen II belohnt.