TSV Meitingen: In jedem Spiel Außenseiter

Plus Lechtaler sind erstmals in der Bezirksoberliga vertreten. Beim TSV Dinkelscherben lässt man es angeblich gemächlicher angehen

Suchst Du ein warmes Plätzchen für den Winter? Unsere Sportart wird in der Halle gespielt. Dort ist es schön warm und hell. Keine Kälte, kein Regen, kein Schnee – bei uns ist es immer trocken und angenehm warm. Kein Dauerlauf über viele Kilometer. Wir dürfen beliebig oft wechseln. Über Zwei-Minuten-Strafen kann man seine eigenen Pausen im Spiel planen. Im Zweikampf darf man seinen Gegenspieler umarmen, um sich zu wärmen. Aber: Wir haben Strom für einen Kühlschrank, dadurch haben wir immer kühles Bier.