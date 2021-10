Handball

10:15 Uhr

Wenn Verlierer wie Sieger strahlen

Plus In seinem allerersten Spiel im schwäbischen Oberhaus wäre dem TSV Meitingen fast eine Überraschung gelungen. Am Ende ist man an der eigenen Courage gescheitert

Der Saisonauftakt der Handballer des TSV Meitingen ist geglückt. Trotz der 22:25-Niederlage gegen den TSV Schwabmünchen sah man nach dem Spiel nur lachende Gesichter. „Bei etwas mehr Kaltschnäuzigkeit wäre auch noch mehr drin gewesen“, konstatierte Trainer Christian Olmer. Aber das störte nach dem Schlusspfiff eigentlich niemanden.

