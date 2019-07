vor 55 Min.

Heimkehrer sorgt für geballte Freude

Denis Buja erzielt beim 4:2-Sieg des TSV Meitingen in Aindling zwei Treffer, ein anderer ein Traumtor

Von Nicolai Vrazic

Erinnerungen werden wach: Einen vor Freude auf Knien jubelnden Denis Buja sah man beim TSV Meitingen zuletzt zu Landesligazeiten. Nach exakt 799 Tagen hat der 32-Jährige Angreifer beim 4:1-Sieg gegen den TSV Aindling seine Rückkehr im schwarz-weißen Trikot mit einem Doppelpack gefeiert.

So groß die Freude über den Auftaktsieg doch war, es waren die kleinen Unsicherheiten im Spiel des TSV Meitingen, die Trainer Pavlos Mavros nachdenklich stimmten. Denn einer davon hätte den Lechtalern beinahe den Start in die neue Bezirksliga-Saison vermiest. Nach nicht einmal 60 Sekunden wären die Gastgeber unter geballter Mithilfe seiner Schützlinge in Führung gegangen. Eine Balleroberung hatte Aindlings Kapitän Patrick Modes blitzschnell auf Hasret Inan weitergeleitet, der die Kugel aus 20 Meter gegen den Pfosten setzte.

Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten kam der Meitinger Tross aber ins Rollen - einschließlich Torjäger Buja. Der 32-Jährige erwies sich bei seiner Rückkehr als Dreh- und Angelpunkt in der Meitinger Offensive und brachte den TSV Meitingen unnachahmlich mit den Zehenspitzen in Front, nachdem Michael Hildmanns Kopfball zurück zu dessen Keeper zu kurz geriet (16.).

Nach nicht einmal fünf Minuten war die Führung aber wieder dahin – einer kleinen Unsicherheit geschuldet. Bei einem Eckball der Gastgeber ließ sich Florian Heiß zu sehr aus dem Fünfmeterraum drängen, Arthur Fichtner schob gezwungenermaßen nach und machte so den Weg für Tobias Hildmann frei, der in die Verlängerung von Patrick Stoll nur noch den Fuß zum Ausgleich zu halten brauchte (20.).

Doch unlängst hatte sich die Qualität der Meitinger entfaltet. Mit ideenreichen Passstafetten und einem makelloses Kurzpassspiel trumpfte die Mavros-Elf beim ehemaligen Bayernligisten auf. Für den Höhepunkt in Halbzeit eins sorgte Matthias Schuster, der ansatzlos einen Abpraller aus 30 Metern über die gesamte gegnerische Hintermannschaft zur 2:1-Halbzeitführung in den Winkel jagte (26.).

Kleine Wackler in der Defensive

Lediglich in der Defensive begann der TSV Meitingen öfters einmal zu schwimmen und hatte Glück, nicht prompt wieder den Ausgleich zu kassieren. Die Lebensversicherung hatte einen Namen: Denis Buja. Nach einer passgenauen Flanke von Alexander Heider köpfte der 32-jährige Routinier entgegen der Laufrichtung von Aindling-Keeper Alexander Bernhardt zum entscheidenden 3:1 ein (49.). Der Flankengeber selbst machte nach einem Steilpass von Kapitän Arthur Fichtner den Deckel endgültig drauf (64.).

Der TSV Aindling, der bereits in der Vorbereitung mit Rückschlägen zu kämpfen hatte, haderte auch im ersten Punktspiel mit sich. Nicht einmal im sieben gegen zwei konnten die Gastgeber das Kunstleder im Netz unterbringen. Daniel Wagner entschärfte den Abschluss von Modes aus fünf Metern (70.). Nur durch Standardsituationen wurde Aindling annähernd gefährlich und kam schließlich durch einen penibel gepfiffenen Strafstoß und Simon Knauer doch noch zum zweiten Torerfolg (88.). Anton Schöttl ließ kurz darauf seinem Frust freiem Lauf und flog in der Schlussminute nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Denis Buja, der in der Vergangenheit schonmal für Negativschlagzeilen bekannt war, hatte nach seinen beiden Treffern diesmal aber gut lachen.

TSV Aindling: Bernhardt, M. Hildmann, Woltmann, Modes, Ettner (46. Schäffner), Inan (68. Danner), Harjung, Radoki, Schöttl, T. Hildmann (59. Knauer).

TSV Meitingen: Wagner, Fichtner, Heiß, Schuster, Ranitovic, Heider, Wolf (85. Lettrari), Nießner, Buja (80. Zach), Huckle, Duvnjak.

Tore: 0:1 Buja (16.), 1:1 T. Hildmann (20.), 1:2 Schuster (26.), 1:3 Buja (49.), 1:4 Heider (64.), 2:4 Knauer (Foulelfmeter/88.). – Rote Karte: Schöttl (Notbremse/90.). – Schiedsrichter: Benjamin Senger. – Zuschauer: 350.

