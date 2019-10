vor 44 Min.

Heimspiel für den Bundestrainer

Der Gersthofer Andy Hurtner will sich mit der deutschen Boccia-Junioren-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft qualifizieren

Von Oliver Reiser

In der kommenden Woche wird Gersthofen zur Hauptstadt des europäischen Bocciasports. Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Stadt findet in der Sporthalle der Anna-Pröll-Mittelschule vom 28. bis 31. Oktober die U18-Europameisterschaft statt. Doch nicht nur dadurch ist die Ballonstadt eine der Hochburgen im Kugelsport. Die Zentrale des Boccia-Bundes Deutschland, dem über 20000 Mitglieder angehören, hat in der Gersthofer Dieselstraße ihren Sitz, der Bundestrainer und zwei der Aktiven der Junioren-Nationalmannschaft kommen ebenfalls aus der Lechstadt.

Zum Beispiel Kays Yasak. Der 15-Jährige erinnert mit seiner kräftigen Statur eher an einen Handballer, der den Ball mit roher Gewalt ins Tor zimmert. Doch beim Abschlusstraining legt er die Kugel beim Setzen wie ein rohes Ei auf die Bahn. Der Gersthofer hat Boccia bei einem Mittelalterfest entdeckt und sich an einem Infostand des TSV 1871 Augsburg weiter informiert. Im Doppel wird er mit dem 14-jährigen Jonas Schmid antreten, dessen Vater in zur Boccia-Abteilung des SSV Anhausen mitgenommen hat. Ebenfalls für den TSV 1871 Augsburg spielt Maja Feigl. Die Zwölfjährige wurde bei einem Grillfest, auf dem Boccia gespielt wurde, von Trainer Andy Hurtner entdeckt.

Für den TSV Gersthofen geht Carolin Marschall an den Start. „Ich habe mal durch Zufall ein Probetraining absolviert und bin dann dabei geblieben“, sagt die 16-Jährige, die gerade eine Ausbildung zur Köchin absolviert. Während ihre Nationalmannschaftskollegen und -kolleginnen als Schüler Ferien haben, muss sie für die Europameisterschaft Urlaub nehmen.

Ebenso wie Bundestrainer Andy Hurtner. „Ich habe dieses Jahr schon drei Wochen Urlaub in Boccia investiert“, sagt der 27-jährige Gersthofer, der selbst ein sehr erfolgreicher Spieler in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft ist. Nebenzu spielt der Verkäufer im Einzelhandel er noch Fußball in der 2. Mannschaft des TSV Gersthofen. Hurtner hat sich für das Amt des Bundestrainers beim Boccia-Bundes Deutschland beworben, weil diesen Job ein Junger machen sollte. Seit mittlerweile 17 Jahren stellt Hurtner, der die Münchner Löwen im Herzen und den Bundesadler auf der Brust trägt, bei Europa- und Weltmeisterschaften sein Können unter Beweis. „Das würde ich gerne weiter geben“, sagt Hurtner.

„Auf dem Weg zur Aufstellung der jüngsten Nachwuchs-Nationalmannschaft des Boccia Bund Deutschland wurden in diesem Jahr bundesweit Sichtungslehrgänge durchgeführt. Qualifiziert für den Endkader haben sich aufgrund ihrer starken Leistung tatsächlich nur Spielerinnen und Spieler aus dem Augsburger Raum“, freut sich Präsident Giuseppe Garieri, dass nicht nur er und der Bundestrainer in Gersthofen ein Heimspiel haben.

Andy Hurtner darf übrigens während der Wettkämpfe nur beim Time-Out auf die Bahn. „Ansonsten verständigen wir uns in Zeichensprache“, grinst der Coach, der felsenfest davon überzeugt ist, dass seine Schützlinge, die er als „kleine Rohdiamanten“ bezeichnet, unter die ersten Sieben kommen, die sich für die Weltmeisterschaften 2020 in Rom qualifizieren: „Das schaffen wir!“ Rein sportlich wird es für die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft übrigens kein Heimvorteil sein. Der Teppichboden, eine Art feiner Kunstrasen, wird erst am Freitag in der Halle verlegt. Wenn es dann am Montag nach der Eröffnungsfeier los geht, müssen sich alle Mannschaften mit diesen ungewohnten Bedingungen anfreunden.

Als Präsident des Boccia Bund Deutschland ist Giuseppe Garieri für den Bocciasport in Deutschland, sowie für die anstehende Europameisterschaft in Gersthofen zuständig. Bei der Eröffnungsfeier kann er zusammen mit Bürgermeister Michael Wörle zwölf Nationen begrüßen. Die komplette Veranstaltung wird außerdem auf Sport Deutschland TV per Livestream ausgestrahlt. „Erwartet werden in etwa 2000 bis 3000 Besucher an diesen vier“, sagt Garieri. „Es handelt sich um ein absolut sportliches Highlight, da die letzte Boccia-Europameisterschaft in Deutschland nämlich 13 Jahre zurückliegt.“

