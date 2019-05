vor 18 Min.

Heiße Wettkämpfe bei eisigen Temperaturen

Bahneröffnung der Leichtathleten litt unter den Wetterbedingungen

Das sieht man selten bei Leichtathletik-Veranstaltungen. Dick vermummte Athleten drehten bei der Bahneröffnung ihre Runden. Eigentlich war das Wetter mehr als abschreckend. Wer will schon bei fünf Grad sprinten, werfen und laufen? Kälte und gelegentlich Schneeflocken verhinderten Spitzenleistungen, trotzdem waren Athleten und Trainer zufrieden.

15 hauptsächlich jugendliche Leichtathleten der LG Reischenau-Zusamtal waren trotzdem gekommen, um ihre Form zu testen. Für die Mädchen der Altersklasse WU14 hat sich das Lauftraining der letzten Wochen ausgezahlt. Sophia Pyrlik konnte als Startläuferin der 3x800 Meter-Staffel als erste den Stab an Johanna Meier übergeben. Schlussläuferin Joelyn Kropka wurde von der Verfolgerin aus Memmingen überholt. Auf den letzten 200 Metern musste sie sich dann geschlagen geben. Die Freude war dann umso größer, als sich herausstellte, dass die Läuferinnen aus Memmingen älter sind und in der Altersklasse WU16 starten. Mit über 30 Sekunden Vorsprung gewannen sie in 8:45,59min die Schwäbischen Meisterschaft und die Kreismeisterschaft Mittel- und Nordschwaben.

Dominik Lembert, Max Kohl und Magnus Rittel kämpften um die Titel der MU14. Magnus Rittel sicherte für sein Team Platz zwei der Kreis- und Schwäbischen Meisterschaften (8:54,35min). Die Mädchen der WKU12 (Madeleine Wex, Klara Maier und Liv-Marie Kropka) konnten ebenfalls Platz zwei der Kreismeisterschaften erringen. Bei Amelie und Hannah Braun, beide WU18, verhinderte die Kälte neue Bestleistungen im Sprint. Amelie konnte sich dafür im Speerwurf auf 20,92m verbessern.

Dem 69-jährigen Bernhard Imminger (M65) gelang mit dem 600g-Speer gleich eine Saisonbestleistung (29,57m). Beim Diskuswurf erzielte er ebenfalls eine Saisonbestleistung mit 32,66m. Felix Luckner, Jonas und Michael Sandner starteten gemeinsam im 800-Meter-Lauf. Luckner gewann nach 2:08,81min. (ms-)

Die SpVgg Auerbach/Streitheim konnte ihren ersten schwäbischen Titel auf der Bahn feiern. Die männliche U14 -Staffel über 3 x 800 m setzte sich in der Besetzung Moritz Möckl, Lucas Wiedemann und Tobias Stiastny überlegen in 8:29,02 Min. gegen die Staffel der LG Reischenau/Zusamtal durch. In der Altersklasse U12 liefen Tim Baumann, Simon Stiastny und Maximilian Tauber als Zweite mit 9:01,07 Min. ins Ziel. Bei den Mädchen U14 erreichten Mila Krstovic, Emma Holhozinskyi und Lena Stadler in 9:27,66 Min einen vierten Rang.

Erfreulich auch die Einzelergebnisse. So gewann Lucas Wiedemann in M13 über 75 m in 10,06 Sek, bei den Männern Julian Kaiser die 100 und 200 m in 11,49, beziehungsweise 23,01 Sek., Sarah Stadler die 80 m Hürden in W14 mit 14,39 und bei der weiblichen Jugend U20 mit Sophia Müller (12,80 Sek) und Emily Schuster (12,85) sogar einen Doppelsieg. In den technischen Disziplinen dominierten Lena Stadler im Ballwurf in W12 mit 30,50 m, Angela Stockert (U20)im Kugelstoßen mit 12,23 m und Tobias Stiastny mit neuem Vereinsrekord von 34,06 m mit dem Diskus in M13. Mit dem 200 Gramm schweren Schlagball wurde er Zweiter (29,00), ebenso wie Johannes Möckl im Sprint über 100 m in 13,24 Sek. Mit auf das Siegerpodest als Dritte durften Vincent Holhozinskyi im Ballwurf mit 33,00 Meter, Tobias Stiastny und Lena Stadler über 75 m in 11,01,beziehungsweise 11,18 Sek. und Lucas Wiedemann im Diskuswurf mit 21,91 m, jeweils in ihren Altersklassen. (koh)

