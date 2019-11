vor 56 Min.

Herausforderungen gemeistert

Gute Platzierungen für die Aktiven des TSV Gersthofen

Bei den Landkreismeisterschaften der Turner in der Jahnhalle in Bobingen nahmen rund 60 Kinder und Jugendliche teil. Beim Geräte-Sechskampf bestehend aus Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck schlugen sich die Riegen des TSV Gersthofen gegen ihr Herausforderer aus dem Landkreis Augsburg bravourös.

Zu den glücklichen Gewinnern zählten in der Jugend E (Jahrgang 2010/2011) Lian Gremes (5.), Robin Ledermann (6.) und Frederik Jaklitsch (7.). Ebenfalls in dieser Jugend erkämpfte sich Kilian Kirchmann einen hervorragenden ersten Platz. In der Jugend D (Jahrgang 2008/2009), in der die Gersthofer Turner am zahlreichsten vertreten sind, konnte sich Fabio Chirulli den dritten Platz erturnen. Dicht gefolgt von Jonas Altmann (4.), Lennart Himmelreich (5.), Maximilian Himmelreich (6.) und Lou Feuchtmaier (7.). David Eder und Anton Lehmann konnten sich in einem stark umkämpften Teilnehmerfeld in der Jugend C (Jahrgang 2006/2007) auf dem vierten und fünften Platz positionieren.

Tim Dressmann, der zur Zeit bei der Aufbaugruppe der Leistungsturner mit aushilft und im nächsten Jahr den Übungsleiterschein absolviert, konnte sich einen hervorragenden zweiten Platz in der Jugend B (Jahrgang 2004/2005) erturnen. Sein Teamkollege Florian Sturm setzte sich gegen seine Kür-Konkurrenten durch und erreichte einen zweiten Platz. Das Trainer-Team bestehend aus Melanie Hammel, Harald Endroes, Michael Reithmeir und Simon Drüssler freute sich riesig über die erreichten Ergebnisse.

Als nächster Programmpunkt stehen die Vorbereitungen auf das Bühnenschauturnen des TSV Gersthofen, das am 8. Dezember in der Turnhalle des TSV Gersthofen stattfinden werden, an. Mit Blick auf das Jahr 2020 freut sich die Turnertruppe bereits auf die alljährlich stattfindenden Auftritte bei der Kinder-Kol-La in der Stadthalle Gersthofen. (sd-)

