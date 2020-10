vor 35 Min.

Herbertshofen kommt in Fahrt

Damen holen nach Startschwierigkeiten einen weiteren Punkt gegen ein Spitzenteam der Oberliga

Langsam aber sicher kommen die Tischtennis-Damen des TSV Herbertshofen in der Oberliga Bayern in Fahrt. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn ließen die Lechtalerinnen zwei Siege in den Derbys gegen den TTC Langweid und den Post SV Augsburg folgen und erkämpften sich auch gegen das Spitzenteam des ESV München Freimann ein 6:6-Unentschieden.

Beim Tabellendritten profitierte das Team von Günter Kramer einmal mehr von seiner Ausgeglichenheit auf allen Positionen. Bianca Wanzl und Gudrun Herfert holten die ersten beiden Punkte in der ersten Einzelrunde, ehe die Hausherren ihrerseits vier Siege in Folge feiern konnten. Doch beim Stand von 4:2 sorgten Madeleine Wagner und erneut Herfert für den postwendenden Ausgleich. Nach mehrmaligem Hin und Her brachte Ute Speer mit einem klaren 3:0-Erfolg den sechsten Punkt und den damit verbundenen Auswärtszähler ins Ziel.

Die Herren I konnten beim Nachbarschaftsderby der Bezirksklasse A den TTC Langweid III mit 7:5 nieder halten. Simon Maier und Peter Kagl (je 2), Günther Tutsch, Philipp Heinrich und Simon Schuster erkämpften die Punkte. Die Jungen I schickten den SV Nordendorf I mit 8:0 geschlagen nach Hause. Das Quartett startet den Neuaufbau mit Sebastian Künzl, Georg Artmann, Jonathan Graf und Adrian Schey.

Mit 6:3 unterlagen die Mädchen I in der Verbandsoberliga bei FC Chamerau.

Die Mädchen II setzten sich dagegen mit zwei hohen Siegen an die Spitze der Bezirksoberliga. Das Trio Hannah und Leonie Elstner und Lea Heel war beim TSV Pöttmes mit 7:2 erfolgreich und behielt zu Hause gegen den TSV Aichach I mit 8:1 die Oberhand. (mmer)

