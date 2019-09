17:24 Uhr

Hiobsbotschaft trübt die Erfolgsserie

Für Aystettens Torhüter Coca ist die Saison mit Achillessehnen-Abriss vorbei

Alle Kritiker verstummen: Der Landesliga-Absteiger Cosmos Aystetten ist wieder da, wo ihn alle vor der Saison gesehen haben - Unter den Top-Drei. Die Mannschaft von Ex-Profi Marko Löring hat sich in der Fußball-Bezirkliga Süd allmählich eingegroovt. Zudem ist der Kader wieder weitestgehend komplett. Auf einen müssen die Cosmonauten in den nächsten Monaten aber verzichten.

Ganz ungefährdet war der 3:0-Sieg bei Schlusslicht SV Stöttwang am vergangenen Wochenende laut Löring nicht. „Es war nicht einfach. Sie haben es nicht schlecht gemacht. Mich wundert es sogar, dass sie noch keine Punkte geholt haben“, meint der 37-Jährige. Besonders im Mittelfeld sah Löring viel Potenzial, das seine Mannschaft erst im zweiten Durchgang hat bewältigen können. „Daraufhin hätte das Spiel natürlich noch höher ausgehen können. Mir war aber wichtig, dass wir unsere Serie aufrecht gehalten haben“, so Löring. Seit fünf Spielen ist der Landesliga-Absteiger nun ungeschlagen und hat 13 der möglichen 15 Punkte geholt. „Natürlich war der Start nicht gerade perfekt“, gibt der Coach zu. „Doch langsam ruft jeder das ab, was er kann. Und es gibt wohl schlechtere Bilanzen als 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen zu holen.“

Eine Hiobsbotschaft musste Löring aber dann doch wegstecken: Stammtorhüter Valentin Coca hat sich im Urlaub die lädierte Achillessehne nun komplett gerissen. Er wird am kommenden Montag operiert. „Das ist natürlich ärgerlich, gerade auf der Torhüterposition solche Ausfälle wegstecken zu müssen“, versucht der 37-Jährige ruhig zu bleiben. Denn am kommenden Wochenende wartet mit der TG Viktoria Augsburg ein Gegner, gegen den Cosmos noch nie gewinnen konnte. „Sie sind eine sehr kompakte Mannschaft, die wenig Gegentore kassiert. Sie werden hinten sicher stehen, weshalb wir nicht in Hektik oder Arroganz verfallen dürfen, sondern ähnlich wie gegen Kaufering Ruhe bewahren und unseren Ballbesitz in Torchancen ummünzen müssen“, erklärt Löring, der auch auf Maximilian Heckel und Maximilian Drechsler (beide Urlaub) verzichten muss. (vra)

