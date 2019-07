vor 6 Min.

Hochspannung bis zum letzten Schuss

Oft entscheiden nur Zehntelringe über den Sieg bei den Neusässer Stadtmeisterschaften

Auf den Schießanlagen in Steppach und Ottmarshausen wurde die 27. Neusässer Stadtmeisterschaft der Sportschützen ausgerichtet. Insgesamt 48 Schützinnen und Schützen lieferten sich mit Luftgewehr, Luftpistole und Sportpistole sowie in den Auflagedisziplinen mit Luftgewehr und KK-Gewehr spannende Wettkämpfe, bei denen oft nur Zehntelringe über den Sieg entschieden.

Ein herausragendes Ergebnis erreichte in der Juniorenklasse mit dem Luftgewehr Sebastian Wanner (TSV Steppach), der mit 187 Ringen nicht nur seine Klasse dominierte, sondern auch die Gesamtwertung für sich entscheiden konnte und damit Stadtmeister 2019 wurde.

Peter Rittel (Schlipsheim) wurde mit der Luftpistole mit 180 Ringen Stadtmeister und Walther Armin (Ottmarshausen) gewann den Wettbewerb mit der Sportpistole mit hervorragenden 273 Ringen.

Gewohnt knapp ging es in den Auflagediziplinen zu, in denen die Schützen der SSG Edelweiß Ottmarshausen wie auch in den Vorjahren nicht zu schlagen waren. Mit dem Luftgewehr siegte Georg Weiß mit herausragenden 212,0 Ringen. Und auch im Wettbewerb mit dem KK-Gewehr ging der Titel des Stadtmeisters nach Ottmarshausen. Erich Rüth siegte mit 204,4 Ringen.

Hervorragend auch das Ergebnis in der Seniorinnen-Klasse durch Angelika Baumann (TSV Steppach), die mit dem Luftgewehr 207,0 Ringe erzielte und Claudia Wanner, die den Wettkampf mit dem KK-Gewehr mit 201,0 Ringen für sich entscheiden konnte.

Auch beim Einzelschuss auf die begehrten, von der Stadt Neusäß gestifteten Zinnteller zeigten sich die Schützen aus Ottmarshausen in Topform. Erstmals in der Geschichte der Stadtmeisterschaft kamen alle Sieger in diesem Präzisionswettbewerb von nur einem Verein.

Jörg Schleicher gewann mit dem Luftgewehr, Bernd Klumpp mit der Luftpistole und die Auflageschützen Mirko Galousek und Manfred Schwaier mit dem Luftgewehr und dem KK-Gewehr.

Bei der abschließenden Siegerehrung gratulierte der 2. Bürgermeister Wilhelm Kugelmann und überreichte die Siegermedaillen und Urkunden. (er-)

Luftgewehr: Stadtmeister 2019: Sebastian Wanner (Steppach) - Schüler: Stefan Humbert, Junioren: Sebastian Wanner, Damen: Irene Merk, Herren: Martin Schlosser, Seniorinnen: Claudia Wanner, Senioren: Christian Ottlik

Luftpistole: Stadtmeister 2019: Peter Rittel (Schlipsheim) - Schüler: Maximilian Schmidt, Junioren: Florian Humbert, Herren: Bernd Klumpp, Senioren: Peter Rittel, Seniorinnen Renate Slobodecki

Luftgewehr Auflage: Stadtmeister 2019: Georg Weiß (Ottmarshausen) - Senioren A: Georg Weiß, Seniorinnen A: Angelika Baumann, Senioren B: Mirko Galousek, Seniorinnen B: Uschi Heuchler

KK-Gewehr Auflage: Stadtmeister 2019: Erich Rüth (Ottmarshausen) - Herren: Günter Laicht, Damen: Sonja Rittel, Senioren A: Peter Wussmann, Seniorinnen A: Claudia Wanner, Senioren B: Erich Rüth, Seniorinnen B: Uschi Heuchler

Sportpistole: Stadtmeister 2019: Walter Armin

