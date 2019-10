vor 6 Min.

Im Derby Selbstvertrauen gewonnen

Altenmünsters Trainer hält das Spiel in Günzburg für viel wichtiger

Keine Frage, den 4:0-Sieg im Derby gegen den TSV Wertingen haben Spieler und Verantwortliche des SC Altenmünster sehr genossen. Doch seit gestern Abend ist Schluss damit. Beim Dienstagstraining galt der Fokus ganz der Partie am morgigen Feiertag (Anstoß 15 Uhr) beim FC Günzburg, dem Tabellenvorletzten der Fußball-Bezirksliga Nord. Im Grunde genommen ist dieses Aufeinandertreffen für die Zusamtaler fast noch wichtiger als das abgehakte Derby.

Fünf Punkte trennen beide Mannschaften vor diesem Abstiegsknaller. Verliert der SCA auch sein viertes Auswärtsspiel in Folge, wäre der Vorsprung auf den Aufsteiger bis auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. „Wir werden in Günzburg alles versuchen, damit wir als bessere Mannschaft auf dem Platz stehen und am Ende das Spiel auch gewinnen“, hat sich Altenmünsters Spielertrainer Peter Ferme einiges vorgenommen. Die schlechten Erfahrungen, die man bei den Gastspielen in Stätzling, Nördlingen, Meitingen und Ecknach gemacht habe, sollen und dürfen sich nicht wiederholen, fordert der Coach von den Seinen höchste Konzentration und vollen Einsatzwillen. Der Erfolg gegen Wertingen habe, so Ferme, jedenfalls bewirkt, dass die Psyche der Spieler deutlich besser geworden ist. „Wir haben wieder mehr Selbstvertrauen bekommen“, hofft Altenmünsters Coach, dass sich dies in Günzburg auch auszahlt.

Aber auch die Hausherren haben am vergangenen Sonntag mit einem 2:1-Erfolg in Ecknach ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Kein Wunder, dass Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber der Partie gegen Altenmünster optimistisch entgegenblickt und endlich mit seiner Truppe den ersten Heimsieg einfahren möchte. Zumal er nahezu auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann.

In dieser Situation befindet sich jetzt auch der SC Altenmünster, was Peter Ferme besonders freut. Auch im Hinblick auf das nächste Heimspiel am kommenden Samstag, 15 Uhr, gegen den TSV Rain II will sich der Coach genau überlegen, wem er volle 90 Minuten in Günzburg zumuten kann und wem er eine kleine Pause gönnt. (her)

