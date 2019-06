vor 34 Min.

Im Derby den Aufstieg festhalten

SV Thierhaupten trifft am Dienstag in der Kreisliga-Relegation auf den SV Klingsmoos

Nach dem erfolgreichen ersten Schritt am vergangenen Donnerstag, dem souveränen 4.0-Sieg gegen Kreisligist Suryoye Augsburg, will der SV Thierhaupten heute Abend den letzten und entscheidenden Schritt in Richtung Kreisliga machen. Dazu muss mit dem SV Klingsmoos der Vizemeister der Kreisklasse Neuburg (18.30 Uhr in Gundelsdorf) bezwungen werden. „Wir machen uns nach wie vor keinen Druck, aber wenn man schon so weit gekommen ist, will man es als Sportler natürlich auch packen“, sagt Simon Forster, der zusammen mit Reinhold Armbrust als Spieletrainer-Duo beim Vizemeister der Kreisklasse Nordwest fungiert.

Dass die erste Aufgabe gegen Suryoye Augsburg so klar ausgefallen, hätte Forster nie gerechnet. „Das war natürlich unseren frühem Toren geschuldet. Dann ist alles einfacher geworden und wir haben die Angelegenheit relativ sicher im Griff gehabt.“ Man hätte sogar noch zwei, drei Tore mehr schießen können. Auch rund um den Platz ist es ruhiger geworden. Trotzdem rückte vorsorglich die Polizei an.

„Gegen Klingsmoos wird es sicher nicht so leicht. Das ist ein ganz anderes Kaliber“, weiß Simon Forster um die die Qualitäten des Vizemeisters der Kreisklasse Neuburg, der mit der DJK Lechhausen ebenfalls einen Kreisligisten ausgeschaltet hat. „Dort dominiert Kampf- und Teamgeist“, weiß Forster, der den offensivstarken SV Klingsmoos aus aus früheren Duellen in der Neuburger Liga kennt.

Im Tor wird wieder Julian Grohall stehen, der aufgrund eine sgebrochenen Daumens mit einer Schine spielt. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobt der Coach den Vertreter von Tobias Weber, der sich zum TSV Dinkelscherben verabschieden wird. Ausfallen wird Angreifer Benjamin Ullmann, der an einem Muskelbündelriss laboriert. Nur einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es, dass Ex-Profi Dominik Reinhardt mitwirken kann. „Wir haben schon oft gezeigt, dass es auch ohne ihn geht“, ist Forster zuversichtlich. „Machbar ist alles!“

Klappt es, so können die Thierhauptener den Aufstieg klar machen. Und selbst wenn dem SVT der Sprung in die Kreisliga nicht gelingt, bleibt eine zweite Chance. Da der TSV Neusäß den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat, gibt es einen weiteren Platz in der Kreisliga. Den spielen die Verlierer der heutigen Relegationsspiele aus – die zweite Partie lautet SC Mühlried gegen SpVgg Lagerlechfeld. „Wir wollen die Chance nutzen und es nicht auf ein weiteres Spiel ankommen lassen“, sagt Forster. (oli)

