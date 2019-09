vor 20 Min.

In Halbzeit zwei auf Platz eins

TSV Meitingen feiert nach einem überragenden zweiten Durchgang 5:0-Sieg in Günzburg und ist jetzt Spitzenreiter

Von Nicolai Vrazic

Einbahnstraßenfußball der Extraklasse: Der TSV Meitingen hat in der Fußball-Bezirksliga Nord den Tabellenvorletzten FC Günzburg in seine Einzelteile zerlegt und dank einer Torgala in der zweiten Hälfte die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nord zurückerobert. Doch auch beim 5:0 (0:0)-Kantersieg ließ die Chancenverwertung phasenweise zu wünschen übrig.

Sinnbildlich hierfür waren gleich die ersten Möglichkeiten der Lechtaler, die auf fremdem Grün durch Toptorjäger Denis Buja (4.) und Offensivkollege René Heugel (7.) ungenutzt blieben. Und auch Innenverteidiger Florian Heiß brachte die Kugel freistehend nach einem von Mateo Duvnjak getretenen Eckball nicht mit der nötigen Wucht aufs Tor der Gastgeber.

Erneut wurde Chancenwucher betrieben

Nachdem Buja zum zweiten Mal alleine vor Günzburg-Keeper Fabian Kuchenbaur vergeben hatte (31.) und Duvnjak einen Freistoß kurz vor der Halbzeit auch noch auf die Querlatte setzte (43.), war der Chancenwucher aufseiten der Gäste wie bereits gegen den VfL Ecknach eine Woche zuvor perfekt. Bis auf wenige Nadelstiche, die die Defensivreihe der Gäste aus Meitingen mühelos zu bereinigen wussten, war von einem überforderten Tabellenvorletzten aus Günzburg aber bedenklich wenig zu sehen.

Nachdem der TSV Meitingen nach einer passgenauen Ecke des eingewechselten Mark Huckle auf den 1,95 Meter langen Heiß nur Sekunden nach Wiederanpfiff per Kopf in Führung ging (47.) und sich die Gastgeber mit einer Notbremse durch Daniel Nolde am enteilten Buja selbst dezimierten (52.), brach das Kartenhaus des Underdogs komplett in sich zusammen. Den darauf folgenden Freistoß verwandelte Huckle direkt zur 2:0-Führung (53.) und sorgte bereits nach nicht einmal einer Stunde für die Entscheidung. Denn die Machtspiele des neuen Ligaprimus gingen munter weiter – wenn auch vorerst ohne Torerfolg. Erst scheiterten Alexander Heider und Emanuel Zach (59.). Keine Minute später verfehlte Buja nach einer Flanke von Johannes Nießner das FC-Gehäuse per Kopf knapp. In der 64. Minute knallte Duvnjak die Kugel zum zweiten Mal an die Latte, ehe Heiß nach einer Huckle-Ecke per Kopf (71.) und der Eckenschütze höchstpersönlich alleine vor Keeper Kuchenbaur vergaben (72.).

Mateo Duvnjak trifft zweimal

Wenn die Hundertprozentigen nicht reingehen wollen, müssen es eben die schier unmöglichen richtigen. Duvnjak egalisierte seine beiden Lattenkracher und erhöhte nach sehenswerten Kombination zum 3:0 (77.) sowie 4:0 (86.). Den Schlusspunkt setzte Alexander Heider, der eine starke Leistung mit dem Treffer zum 5:0-Endstand krönte (87.).

FC Günzburg: Kuchenbaur, Chessa, Megyes (46. Tress), Bandlow (46. Lamatsch), Benke (57. Schmid), Bronnhuber, Hepp, Deibler, Kelmendi, Nolde, Bergmair.

TSV Meitingen: Wagner, Fichtner, Heiß, Schuster, Heider, Heugel (46. Huckle), Nießner, Buja, Duvnjak, Morfakis (30. Zach), Chouiloulidis (76. Wünsch).

Tore: 0:1 Heiß (47.), 0:2 Huckle (53.), 0:3 Duvnjak (77.), 0:4 Duvnjak (86.), 0:5 Heider (87.). – Rot: Nolde (Günzburg/53./Notbremse). – Schiedsrichter: Johannes Heider. – Zuschauer: 150

