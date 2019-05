vor 57 Min.

In Kroatien die Fahne hochgehalten

D-Junioren des TSV Leitershofen bei Turnier am Start

Nach einer erfolgreichen Premiere auf internationalem Parkett im vergangenen Jahr in Rimini traten die D-Junioren des TSV Leitershofen dieses Jahr in Porec (Kroatien) an. Bei der Eröffnungsfeier wurden Mannschaften aus acht Nationen begrüßt. Das Abspielen und Mitsingen der Nationalhymnen versprühten internationales Flair. In der Vorrunde wurden Gegner aus Frankreich, Italien und Deutschland zugelost. Am ersten Tag hatten die Jungs und Lisa Mannschaften aus Italien und Frankreich vor der Brust. Beide erwiesen sich als leichte Gegner. Die Partien wurden souverän gewonnen.

Dann stand eine Mannschaft aus Masseroni auf dem Programm. Laut Eigenaussage die zweite Garde von Juve. Die Mannschaft aus Leitershofen spielte konzentriert in der Abwehr und erarbeitete sich auch vorne gute Chancen. Letztlich endete das Spiel 0:0.

Um ins Halbfinale einziehen zu können, musste das letzte Spiel gegen eine Mannschaft aus Frankfurt gewonnen werden. In einem verbissen geführten Spiel ging der Gegner durch ein glückliches Tor in Führung. Danach setzte man zur Schlussoffensive an, was zwangsläufig zu einer Öffnung der Defensive führte. Der Gegner nutzte dies aus und netzte zum 2:0 ein. Eine bittere Niederlage. Mit Platz drei der Gruppe war das Halbfinale verpasst.

Nach einer kurzen Pause mussten die Almkicker nun im kleinen Halbfinale gegen den Vierten der Gruppe antreten. Nach dem zuvor so intensiv geführten Match war man ausgelaugt, sodass man auch gegen Bad Tölz als Verlierer vom Platz ging. In einer von beiden Seiten uninspiriert geführten Partie um Platz sieben setzte sich der TSV im Neunmeter-Schießen durch.

Die Stimmung in der Mannschaft und Elternschaft war bestens. Bei hervorragendem Wetter genossen diese eine Stadtführung durch Porec. Unvergesslich bleibt auch ein Ausflug zu der örtlichen Go-Cart-Rennstrecke, wo Kinder und Eltern ihre Formel-1-Qualitäten unter Beweis stellten. (tsvl-)

