vor 42 Min.

Jetzt gilt’s für Angela Stockert und Sophia Müller Lokalsport

Die beiden Leichtathletinnen der Spielvereinigung Auerbach/Streitheim können sich für die WM der Junioren qualifizieren

Ein bedeutendes Wochenende steht den beiden Spitzenleichtathletinnen Angela Stockert und Sophia Müller von der Spielvereinigung Auerbach/Streitheim bevor: Beide wurden vom Deutschen Leichtathletik-Verband eingeladen, an Nominierungswettkämpfen für die U-20-Juniorenweltmeisterschaften teilzunehmen, die vom 10. bis 15. Juli in Tampere in Finnland stattfinden.

Angela Stockert, die deutsche Mannschaftsmeisterin und Einzelvizemeisterin im U-18-Siebenkampf des vergangenen Jahres, startet beim Internationalen Mehrkampfmeeting in Bernhausen bei Stuttgart und hat große Chancen, sich jetzt auch in der älteren Altersklasse zu qualifizieren. Stockert gehört dem DLV-Kader an und trainiert regelmäßig am Stützpunkt in Kienbaum in Brandenburg.

Sophia Müller, ebenso wie Stockert 18 Jahre alt, wollte sich in Bernhausen für die deutschen Siebenkampftitelkämpfe qualifizieren. Doch nach ihrem schnellen Lauf über 400 Meter in München (56,54 Sekunden) hat der DLV ebenfalls ein Auge auf sie geworfen. Da sie zurzeit zu den besten vier deutschen Läuferinnen in ihrer Altersklasse gehört, will sie der Verband für die 4x400-Meter-Staffel bei der WM gewinnen. So wird am kommenden Wochenende Müller zweimal in Regensburg an den Start gehen, erst im Einzel und dann in der Staffel. Um mit größter Sicherheit in Finnland dabei zu sein, wäre eine Zeit unter 56 Sekunden ideal. Durch diesen Start verpasst sie jedoch die Qualifaktion für die deutsche Mehrkampfmeisterschaft, doch Trainer Lothar Schmitt hat schon seine Drähte glühen lassen und ihr eine Ausnahmegenehmigung über den DLV besorgt.

Während es für Stockert und Müller um die WM-Qualifikation geht, startet die 15-jährige schwäbische Meisterin Julia Bschorr in Aichach bei den bayerischen Blockmehrkampfmeisterschaften. (koh)

