vor 46 Min.

Jetzt läuft alles nach Plan

Nachdem auch das Problem mit der Abkochverordnung für das Teewasser gelöst ist, läuft bei den Vorbereitungen zum 53. Silvesterlauf in Gersthofen alles nach Plan. Nachmeldungen sind nicht nur zum Flitzi-Lauf möglich.

Beim 53. Gersthofer Silvesterlauf hat sich auch das Problem mit dem Teewasser gelöst. Wo man sich noch nachmelden kann

Eine Woche vor dem 53. Internationalen LEW Silvesterlauf in Gersthofen ist die Meldefrist abgelaufen. „Wir hatten bis dato 802 Anmeldungen gegenüber 750 im letztem Jahr“, freut sich Hinrich Habenicht. Der Präsident des TSV Gersthofen fungiert zum dritten Mal als Cheforganisator der Traditionsveranstaltung, deren Weiterführung nach ihrem 50. Jubiläum am seidenen Faden hing, nachdem das Organisationsteam der Leichtathletik-Abteilung in die Jahre gekommen war und seinen Abschied verkündet hatte.

Mittlerweile haben Hinrich Habenicht und sein Team schon Routine bei der Durchführung einer der ältesten Laufsportveranstaltungen in der gesamten Bundesrepublik. Bereits vor Wochenfrist wurden die Untergrundplatten in der Sportarena verlegt, die den Rasen schützen sollen, wenn rund 1500 Läuferinnen und Läufer ins Ziel stürmen. Auch die Strecke, die größtenteils auf Augsburger Flur durch die Lechauen führt, ist bereits markiert und präpariert. Um 11 Uhr kann am letzten Tag des Jahres 2019 der Startschuss erfolgen.

Und doch gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Seit August muss in Gersthofen das Wasser abgekocht werden, seit Ende November wird zusätzlich gechlort. Diese Tatsache machte den Organisatoren Kopfzerbrechen, hat sich jedoch in Wohlgefallen aufgelöst. Die rund 350 Liter Tee für rund 2000 Menschen können mit dem 70 Grad warmen Heizwasser angerichtet und dann ausgeschenkt werden. Zunächst hatte es so ausgesehen, als müsste das Wasser erst abgekocht und dann wieder herunter gekühlt werden. Dazu wäre eine logistische Meisterleistung notwendig gewesen. Inzwischen liegt dem TSV Gersthofen jedoch eine Stellungnahme von Dr. Martin Müller vom Staatlichen Gesundheitsamt vor. „Tee wird mit Wassertemperaturen über 70 Grad Celsius gebrüht. Damit sind Mikroorganismen sicher inaktiviert, sodass damit keine Krankheiten übertragen werden können. Auch maschinelles Geschirrspülen ist völlig unkritisch“, heißt es darin. „Ich wäre selbst gerne mitgelaufen und hätte auch vor laufender Kamera Tee getrunken“, sagt Dr. Martin Müller.

Obwohl die Anmeldefrist bereits abgelaufen, gibt es für alle Unentschlossenen noch die Möglichkeit, das alte Jahr mit dem Silvesterlauf abzuschließen. An Montag, 30. Dezember, ab 18 Uhr, und am Silvestertag ab 7.30 Uhr sind die Anmeldestellen in der TSV-Turnhalle geöffnet. Dort kann man nachmelden.

Die Anmeldung für den FlitziLauf, bei dem Kinder bis elf Jahre um 10.30 Uhr vor der Tribüne auf eine beziehungsweise zwei Runden auf dem Stadiongelände geschickt werden, kann ab 9.30 Uhr erfolgen. Bei diesem reinen Spaßlauf, bei dem keine Zeiten und Plätze erfasst werden, erhält jedes Kind ein Silvesterlauf-T-Shirt und eine Medaille. Bereits ab 7.30 Uhr können die Wanderer auf die circa acht Kilometer lange Strecke gehen, die Nordic Walker starten nach einem gemeinsamen Aufwärmen um 9 Uhr. (oli)

Themen folgen