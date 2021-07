Joker retten einen Punkt für Aystetten

Plus Landesliga Südwest: Nach 0:2-Rückstand noch 2:2 in Garmisch

Vor drei Jahren hatte der SV Cosmos Aystetten im Auswärtsspiel unter der Zugspitze mit 2:0 geführt und Pech, dass man noch den Ausglich hinnehmen musste. Im Auftaktspiel der Landesliga-Saison 2021/22 war es anders herum. Nach einem 0:2-Rückstand kam der Aufsteiger beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der Nachspielzeit noch zu einem 2:2-Unentschieden. Torschützen waren zwei Joker.